Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat tak, že měl v zadní části vozu harmoniku, si nenechaly ujít davy fanoušků MHD. Poslední sbohem jim daly v neděli v centru města na náměstí Svobody.

Už od dopoledne se mohli zájemci svézt na speciální lince, kde se střídaly tři poslední vozy, kterými dopravní podnik disponuje. Někteří nedočkavci na ně čekali už před bránami vozovny, než vyjedou.

„Šotouše“, jak se označují fanoušci kolejových vozidel, pak bylo možné zahlédnout nejen jako cestující, ale i venku po celé trase až k Maloměřickému mostu kolem trati, odkud si vůz fotili. „Tramvaje jezdily téměř plné, počítáme, že jich bylo kolem stovky lidí v každém voze,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně zůstane jen jedna v retrodesignu a druhá upravená na Party Šalinu. (19. dubna 2026)
Velký okamžik to nebyl jen pro fanoušky. Emotivně nedělní loučení prožíval i generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. „Brno bylo s těmito vozy spjato více než kterékoli jiné město na světě a tvořily důležitou část našeho vozového parku neuvěřitelných 59 let,“ poznamenal.

Pražský podnik ČKD vyrobil pro Brno od konce 60. až do počátku 80. let 132 těchto vozů, tedy zhruba čtvrtinu všech. V tuto chvíli už nejsou v běžném provozu nasazené nikde v Česku, ze zahraničí pak pouze v Bratislavě a Sarajevu.

Dopravní podnik si na památku nechá dvě. Jedna je upravená v retrodesignu pro nostalgické jízdy, druhou už dříve přebudoval městský dopravce na takzvanou Party šalinu, dříve Šalina pub. Třetí, kterou lidé mohli v neděli vidět a také se jí svézt, poslouží už jen na náhradní díly.

Tramvaje K2 v posledních letech nahrazovaly moderní soupravy s označením Drak. Ze starších vozů už po Brně jezdí v současnosti pouze tramvaje T3, rovněž z pražského ČKD. Od K2 se liší tím, že nemají harmoniku, ale jde o dva spojené samostatné vozy.

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Premium
Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí

V Brně se stovky lidí loučily s tramvajemi typu Tatra K2. Na památku v Brně...

Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat...

20. dubna 2026  5:30

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  23:08

Liberecké volejbalistky uspěly i ve druhém finále se Šelmami a jsou krok od titulu

Liberecká Lucie Šulcová smečuje v utkání proti Brnu.

Liberecké volejbalistky dělí jediná výhra od extraligového titulu. Dukla porazila favorizované Šelmy Brno na domácí palubovce 3:2 na sety a ve finálové sérii hrané na tři vítězství vede 2:0 na zápasy.

19. dubna 2026  21:40

Zachránce dětských životů stavěl lékařská zařízení, u komunistů byl však v nemilosti

Premium
Otakar Teyschl vynikal jako lékař, pedagog i znalec a sběratel umění.

Vědí obyvatelé brněnské Teyschlovy ulice na pomezí sídliště Kamechy a Bystrce 2, čí jméno vlastně nese? V Brně nebylo a dosud není významnějšího lékaře v oboru dětské medicíny, než byl Otakar...

19. dubna 2026

Dawes vystřílel Děčínu výhru v El Nordicu i čtvrtfinále, do předkola se propadl Písek

Al-Amir Dawes z Děčína zakončuje na ústecký koš.

Přímý postup do čtvrtfinále play off ligy basketbalistů si v posledním kole nadstavbové části vybojovaly Opava a Děčín. Do předkola musí Písek, který prohrál vyrovnaný zápas v Pardubicích 95:100 a...

18. dubna 2026  21:15,  aktualizováno  22:45

Má jasnou vizi. A když něčemu nerozumí, tak se zeptá, říká ředitelka o Bolkovi

Kateřina Komárková od ledna 2021 vede jako ředitelka brněnské Divadlo Bolka...

Nekonečný covid a dvojí stěhování. Ale také více vlastních inscenací a pohodlně usazení diváci. Kateřina Komárková, která už pět let řídí brněnské Divadlo Bolka Polívky, si na nudu rozhodně stěžovat...

18. dubna 2026  13:49

Muž zkolaboval po požití alkoholu a fentanylu. Oživovala ho policie i záchranka

Policisté v Brně zachránili muže, který zkolaboval po alkoholu a fentanylu...

Police v brněnských Židenicích v uplynulých dnech zasahovala u muže s vážnými zdravotními potížemi, které pravděpodobně způsobila kombinace alkoholu a fentanylu. Policisté na oznámení reagovali...

18. dubna 2026  11:18

V brněnské ČT vznikl stávkový výbor. Odbory se bojí o budoucnost regionálních studií

Česká televize slavnostně otevřela nové studio v brněnské Líšni. Investice do...

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl dnes v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v...

17. dubna 2026  16:39

Dílnu přestavěli bez povolení na garsonku. Pře sousedů v bytovce trvá přes deset let

Premium
Z dílny v suterénu bytového domu v Břeclavi udělal jeden z nájemníků se...

Více než deset let si úřady a soudy „pinkají“ spis ohledně stavební úprav bez povolení v bytovém domě v Břeclavi. Nedávno dcera původního stavebníka prohrála soud. Teď tak hrozí, že garsonku, která...

17. dubna 2026

Šest až deset hodin bez ruky. V Brně lékaři muži přišili utrženou paži včas

Pacientovi utrhl dopravníkový pás ruku v úrovni paže. Brněnským chirurgům...

Mimořádně náročný zákrok mají za sebou lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Pacientovi, kterému pracovní úraz utrhl pravou paži, ji dokázali znovu přišít a obnovit její funkci. Podobná...

17. dubna 2026  15:58

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

ANALÝZA: Strategický tah pozitivní tváří Zlatuškové. ODS přivede liberální voliče

Premium
Kamila Zlatušková

Kandidatura producentky Kamily Zlatuškové na primátorku Brna mnohé překvapila. V brněnské ODS ale mohou být velmi spokojeni, zvlášť po smršti kladných reakcí. Ve straně dobře vědí, že její osobnost...

17. dubna 2026  15:35

