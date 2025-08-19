Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal prakticky synonymem pro traktor. A přes řadu problémů se značka drží dodnes. Na snímku Zetor Super.
Zemědělské traktory se vyráběly už v meziválečném Československu, kde se jimi proslavily třeba firmy Svoboda z Kosmonos a Wikov z Prostějova. Mechanické pomocníky sedláků ale produkovaly také kolosy jako plzeňská Škodovka nebo pražské ČKD. Po druhé světové válce však československý venkov ovládly zetory. Na snímku Zetor 25 A polopás.
Na rozšíření výrobního programu se Zbrojovka, jejíž areál i výrobní zařízení byly těžce poškozeny válkou, chystala už od osvobození. První prototyp traktoru byl dokončen v listopadu 1945, tedy pět měsíců před malou slavností, při které dostaly brněnské traktory nejen své majitele, ale i jméno. Na snímku Zetor 15.
Legendární název vznikl spojením slova „Zet“, tedy označení používaného brněnskou továrnou Zbrojovka již dlouhá léta, a druhé slabiky slova traktor. Ochranná známka Zetor pak byla zaregistrována v srpnu 1946. Na snímku Zetor 4718.
V polovině 50. let přesunula Zbrojovka výrobu traktorů do svého závodu v Brně-Líšni, z něhož se posléze stal samostatný podnik. Jméno svých výrobků Zetor ovšem přijala továrna jako název až v roce 1967. Na snímku Zetor 5511.
I díky novému zázemí se ze Zetoru postupně stal jeden z největších světových producentů traktorů. V dobách největšího rozmachu jich brněnská továrna vyráběla kolem 30 tisíc ročně, z toho 80 procent šlo na vývoz, velká část do západní Evropy. Na snímku Zetor 25K.
Zetory se v zahraničí i montovaly a závody v Indii, Ghaně či Iráku se činily tak, že Zetor je v těchto zemích někdy považován za domácí značku. Na snímku prototyp Zetoru 25.
Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů upadla firma do vleklé krize a hrozilo, že jako některé další značky českého průmyslu zanikne. Na snímku Zetor 25.
Kvůli špatným hospodářským výsledkům, které vyvrcholily dlouhodobou odstávkou výroby v letech 1999 a 2000, rozhodla vláda o zařazení Zetoru do revitalizačního programu. Na snímku horský traktor Zetor 3017, rok výroby 1965.
V červenci 2002 byl Zetor prodán slovenské společnosti HTC Holding. Pod jejím vedením se brněnské značce podařilo „vstát z popela“. V roce 2022 Zetor rozšířil svou působnost na trhu v Indii, kde podepsal spolupráci s výrobcem traktorů VST Tillers Tractors o vývoji traktoru pro indický trh. Na snímku pásový traktor Zetor Super P z roku 1956.
Za rok 2024 Zetor vykázal ztrátu v řádech stamilionů a propustil 200 zaměstnanců. Zetor Tractors vyrobil předloni tisíc traktorů, z toho 300 v Brně, zbylé v Indii.
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors letos plánuje představit modelovou Řadu 5, která nahradí dřívější modely Proxima (na snímku). Výroba v Brně se po transformaci z let 2024 a 2025 měnit nebude, stabilní zůstává i počet zaměstnanců. Loni jich firma měla 150.
V brněnské továrně se nyní montují traktory modelové řady Major a Řady 6 (na snímku), kterou Zetor na trh uvedl loni. V Indii vyrábí dalších pět modelových řad určených pro trhy s benevolentnějším přístupem k emisím, například pro Latinskou Ameriku, Afriku nebo Asii.
Brněnský závod zatím dalšími proměnami procházet nebude. „Areál jsme optimalizovali tak, aby byl provozně i ekonomicky efektivnější. Po sestěhování se do jedné výrobně logisticky propojené haly neplánujeme další změny,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Róbert Harman.
