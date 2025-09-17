Při předjíždění se auto srazilo s dodávkou, spolujezdkyně viníka nehody zemřela

Autor: ,
  9:11
Tragicky skončila úterní večerní nehoda na obchvatu Pohořelic na Brněnsku. Šofér osobního auta začal předjíždět vůz před sebou, jenže proti němu se na silnici objevila dodávka. Střetu už ve vysoké rychlosti nedokázal zabránit. Sám vyvázl se zraněním, naopak jeho spolujezdkyně zemřela. Další čtyři lidé včetně dítěte skončili v péči záchranářů.
U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela.

U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela. | foto: Policie ČR

U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela.
U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela.
U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela.
U Pohořelic se v úterý 16. září 2025 stala tragická nehoda. Jedna žena zemřela.
5 fotografií

„Tři osoby jsme se středně těžkými zraněními transportovali k další péči do zdravotnických zařízení, z toho jednu osobu letecky. V péči jsme měli i jedno dítě, které jsme pozemní cestou k vyloučení vážnějších zranění převezli do Dětské nemocnice,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Řidiči obou aut měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Šofér osobního vozu Volskwagen Passat, který začal na silnici předjíždět a střetl se s protijedoucí dodávkou značky Renault, označili policisté za pravděpodobného viníka.

Právě v jeho voze zemřela třiapadesátiletá spolujezdkyně. S jejím vyproštěním pomáhali hasiči, kteří zároveň zahájili resuscitaci před příjezdem záchranářů. Jejich pokusy ale byly marné. „Přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit její životní funkce,“ doplnila Bothová.

Silnice byla po dobu nehody, která se stala kolem půl osmé večer, uzavřená. Veškerý provoz musel přímo přes Pohořelice. „Na objízdné trase nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Zásah hasiči úklidem vozovky ukončili krátce po 23. hodině.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Při předjíždění se auto srazilo s dodávkou, spolujezdkyně viníka nehody zemřela

Tragicky skončila úterní večerní nehoda na obchvatu Pohořelic na Brněnsku. Šofér osobního auta začal předjíždět vůz před sebou, jenže proti němu se na silnici objevila dodávka. Střetu už ve vysoké...

17. září 2025  9:11

Síť obousměrek pro kola se v Brně zdvojnásobí, pomohl vstřícný přístup policie

Zatímco dřív museli cyklisté v Brně o každou obousměrku tvrdě bojovat, teď zažívají hotové žně. Magistrát je v nejbližších měsících zřídí ve 33 ulicích napříč městem. Návrh čerstvě prošel povolovacím...

17. září 2025  5:58

Dvanáctka Štatl boduje. Starobrno sází na kvalitu a kulturu čepovaného piva

Advertorial

Nejméně třikrát týdně vyráží Svatopluk Vrzala, obchodní sládek pivovaru Starobrno, do terénu. Při návštěvách provozoven rád vnímá, že kultura čepování piva a úrovně péče o ně se průběžně stále...

17. září 2025

Brno jako oáza klidu. Souběžné mítinky dvou největších rivalů byly bez incidentů

Za premiérem Petrem Fialou (ODS) a jeho hlavním vyzyvatelem ve sněmovních volbách Andrejem Babišem (ANO) v úterý na mítinky v Brně přišli hlavně jejich příznivci, obě akce se tak odehrály v klidu....

16. září 2025  19:03

Meandry, mokřady i stromy. Povodňový park u Brna se osvědčil, chystají se další

Uplynul rok od nepříjemných chvil, kdy zejména lidé žijící v okolí toků chodili nervózně a s obavami co chvíli sledovat stav protékající vody. Kvůli vydatným dešťům obyvatele jižní Moravy děsily...

16. září 2025  17:06

Za trestní oznámení byste měli poděkovat, slyšela znojemská koalice od rivalů

Loni v červenci podalo hnutí ANO na současnou vládnoucí koalici ve Znojmě trestní oznámení. Bývalá starostka Ivana Solařová v něm obvinila své politické soky z korupce. Na pondělním zasedání...

16. září 2025  15:34

Brno o víkendu probudí výběrová káva. Festival láká na neomezenou degustaci

Jak vytrénovat smysly, aby vnímaly rozličné chutě a vůně kávy? Jakou cestu podnikne zrnko, než skončí v šálku? Jak důležitá je při přípravě voda? Festival Roast! 2025 zve o víkendu do Brna, kde se...

16. září 2025  13:46

Agresor strhl muži hodinky přímo z ruky. Strážníků si nevšímal, museli jej povalit

Ani doprovod kamaráda a kamarádky neuchránil padesátníka v Brně od nečekaného útoku agresora. V nočních hodinách jej strhl na zem a sebral mu přímo z ruky hodinky. Zakrátko útočníka vypátrali...

16. září 2025  12:37

Osudový týden Žabin: posily hrají o postup do Euroligy i svoji budoucnost

Ještě osudovější než obvykle je letos pro basketbalistky Žabin kvalifikace o Euroligu. Dvojzápas se španělskou Zaragozou tento a příští týden rozhodne nejen o tom, jakou evropskou soutěž budou ligové...

16. září 2025  11:08

Do bytů v Brně zatéká voda z opravované střechy, stavební firma nekomunikuje

Premium

Těžké časy zažívají obyvatelé jednoho z bytových domů v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. V posledních týdnech jim opakovaně zatéká do bytů kvůli rekonstrukci střechy, kterou podle nich stavební...

16. září 2025

V centru Brna byly slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňovala policie

Jednotky integrovaného záchranného systému v pondělí večer provedly taktické cvičení v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...

15. září 2025  19:08,  aktualizováno  21:32

Někdo nedal přednost. Při srážce aut na křižovatce se zranilo pět lidí

Při srážce dvou osobních aut mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna na Brněnsku se dnes odpoledne zranilo pět lidí. Záchranáři všechny odvezli do nemocnice, aby vyloučili vážnější zranění, řekla mluvčí...

15. září 2025  20:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.