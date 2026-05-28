Na seniora se převrátil traktor, způsobil mu devastující zranění

Autor: ,
  16:00
Zemědělské práce na poli u Vlkoše na Hodonínsku se změnily v tragédii. Na seniora se u této malé obce poblíž Kyjova dnes před polednem převrátil traktor. Muž na místě zemřel. Záchranáři vrtulník, který původně na místo povolali, ještě před přistáním odvolali zpět na základnu.
Ke zraněnému traktoristovi letěl na Novojičínsko vrtulník. (14. června 2025) | foto: HZS MSK

„Traktor se na muže převrátil při zemědělských pracích, pracoval na svahu, za ním byla připojená sekačka,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Doplnil, že událost měla policie nahlášenou kolem 11:30. Aktuálně případ vyšetřují.

Hasiči, kteří dorazili na místo, museli seniora zpod traktoru vyprostit, zranění však byla naprosto devastující. „Muž zemřel ještě před naším příjezdem,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Původně k místu záchranka povolala i vrtulník. Když ale členové pozemní jednotky zjistili, že muži již není pomoci, odvolali jej zpět na základnu do Brna.

