Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rána pro celou obec. Vzpamatovává se ze smrti hocha, tým trénuje tiše dál

  18:24

Fotogalerie18 Premium

Fotbalový klub Střelice se vzpamatovává ze smrti svého mladého fotbalisty, který nepřežil středeční tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Další čtyři hráči se zranili. (27. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dopoledne je ještě příjemně chladno a kluci mezi osmi a patnácti lety, kteří zrovna trénují na fotbalovém hřišti v Doubravníku na Brněnsku, pobíhají po trávníku sem a tam, jak se honí za míčem. Ale i když je den slunečný a mají před sebou ještě pár dní prázdnin, malí fotbalisti mezi sebou moc nemluví. Poslední týden volna totiž zkalila tragédie, při níž zemřel jejich kamarád a další se vážně zranili.

Během zhruba tříkilometrové cesty autem z rekreačního střediska Prudká, kde děti přespávaly, na trénink do Doubravníku jeden z jejich trenérů nezvládl řízení a vyboural se i s pěti malými pasažéry. Čtyři z chlapců skončili v nemocnici, jeden z nich ale nehodu nepřežil a na místě zemřel. Řidič skončil také ve špitálu, kde nadýchal přes tři promile alkoholu.

Navzdory událostem ale kemp nadále probíhá. „Pokračujeme na vyslovené doporučení policejních psychologů,“ uvádí jeden z trenérů v kempu v Prudké.

Místo kolize tmavého Fordu je poznat na první pohled. Štíhlé kmeny stromů mají servanou kůru, podél krajnice praskají pod botami úlomky skleněné drtě.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení

Bungalov měl být dočasným řešením. Dnes je pro rodinu domovem.

Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...

Jednoho vlak nabral, druhý o vlásek unikl. Policie zveřejnila děsivý záznam tragédie

Nehoda dvou přebíhajících osob s vlakem v Rájci-Jestřebí, jeden muž zemřel

Jeden muž zemřel, druhý skončil v nemocnici. Rychlík v Rájci-Jestřebí na Blanensku minulý týden srazil dva lidi přebíhající kolejiště. Policie nyní zveřejnila video tragického střetu a varuje, že...

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další...

Muž, který havaroval s pěti dětmi a jedno zabil, nadýchal přes tři promile

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Přes tři promile nadýchal řidič, který ve středu dopoledne tragicky havaroval u Doubravníku na Brněnsku. S autem, v němž vezl pět dětí, přejel náhle do protisměru a narazil do stromu. Zemřelo jedno...

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce

Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...

Krajský soud v Brně dnes ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Jiřikovský však dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti...

Rána pro celou obec. Vzpamatovává se ze smrti hocha, tým trénuje tiše dál

Premium
Fotbalový klub Střelice se vzpamatovává ze smrti svého mladého fotbalisty,...

Dopoledne je ještě příjemně chladno a kluci mezi osmi a patnácti lety, kteří zrovna trénují na fotbalovém hřišti v Doubravníku na Brněnsku, pobíhají po trávníku sem a tam, jak se honí za míčem. Ale i...

27. srpna 2026  18:24

Hlodavci, trus, špína. Inspekce odhalila nevyhovující restaurace na Hodonínsku

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela restauraci Hotelu...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) tento týden zavřela už druhou hotelovou restauraci na Hodonínsku. Ve středu šlo o provoz Hotelu Strážnice, o den dříve to byl Wellness hotel Radějov.

27. srpna 2026  16:09

Brněnská škola zavádí samoobslužnou jídelnu. Pomůže snížit plýtvání, věří vedení

Zaměstnanci brněnské základní školy Chalabalova poprvé vyzkoušeli, jak funguje...

Pestrý výběr ovoce i salátů, dvě přílohy, k polévce třeba i parmezán, a to všechno v množství podle libosti. Tak budou od nového školního roku vypadat obědy na ZŠ a MŠ Chalabalova v brněnských...

27. srpna 2026  15:40

Víc dětí než sedaček a opilý trenér? Jak je to možné? spílají lidé klubu za smrt hocha

Premium
Mladí fotbalisté vyrazili se svým trenérem z rekreačního střediska Prudká na...

Pětice chlapců, kteří byli ve středu dopoledne v autě při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, je z fotbalového klubu FK Střelice. S trenérem jeli v rámci letního soustředění z kempu na...

27. srpna 2026  13:49

Muž, který havaroval s pěti dětmi a jedno zabil, nadýchal přes tři promile

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Přes tři promile nadýchal řidič, který ve středu dopoledne tragicky havaroval u Doubravníku na Brněnsku. S autem, v němž vezl pět dětí, přejel náhle do protisměru a narazil do stromu. Zemřelo jedno...

27. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  11:35

Soud ponechal Jiřikovského ve vazbě, ten proti rozhodnutí podal stížnost

Tomáš Jiřikovský (2018)

Tomáš Jiřikovský, který je jedním z hlavních aktérů v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ponechal ho ve vazbě, ve které je už od loňského srpna. O stížnosti...

27. srpna 2026  9:59

Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat ze země

Nová výstavba na místě Prioru u nádraží v Brně je v polovině, začíná vyrůstat...

Osm jeřábů se v současnosti tyčí na stavbě v sousedství brněnského hlavního nádraží. Na frekventovaném místě v centru města budují dělníci nový komplex Dornych, kterým nahradí loni zdemolovanou...

26. srpna 2026  16:20

Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...

26. srpna 2026  15:18

Vlak vjel na špatnou trať. Elektrická lokomotiva vedla soupravu kilometry i bez troleje

ilustrační snímek

Nečekanou vyjížďku měli cestující nedělního rychlíku z Brna směrem na Přerov. Kousek za jihomoravskou metropolí v Blažovicích totiž vlak chybně vyrazil na neelektrifikovanou trať do Kyjova....

26. srpna 2026  11:26,  aktualizováno  15:17

K čemu jsou ty čouhající hadice? Chodci v Brně okukují úpravu pěší tepny

Z České ulice čouhají nezvyklé hadičky. Ty slouží pro nízkotlakou injektáž,...

Plotem ohrazený kus ulice míjí denně tisíce lidí, kteří procházejí opravovanou pěší uličkou Česká v historickém centru Brna. A zvědavě okukují, jak na několikametrové ploše kousek od sebe ze země...

26. srpna 2026  14:33

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku (26. srpna...

Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve středu dopoledne s autem, v němž vezl pět dětí, narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další...

26. srpna 2026  12:29,  aktualizováno  14:33

Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na místo, kde v Brně stávala Velká synagoga, se vrací Štetl Fest. Zároveň se název ulice, kde synagoga...

26. srpna 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.