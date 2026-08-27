Rána pro celou obec. Vzpamatovává se ze smrti hocha, tým trénuje tiše dál

Během zhruba tříkilometrové cesty autem z rekreačního střediska Prudká, kde děti přespávaly, na trénink do Doubravníku jeden z jejich trenérů nezvládl řízení a vyboural se i s pěti malými pasažéry. Čtyři z chlapců skončili v nemocnici, jeden z nich ale nehodu nepřežil a na místě zemřel. Řidič skončil také ve špitálu, kde nadýchal přes tři promile alkoholu.
Navzdory událostem ale kemp nadále probíhá. „Pokračujeme na vyslovené doporučení policejních psychologů,“ uvádí jeden z trenérů v kempu v Prudké.
Místo kolize tmavého Fordu je poznat na první pohled. Štíhlé kmeny stromů mají servanou kůru, podél krajnice praskají pod botami úlomky skleněné drtě.