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Víc dětí než sedaček a opilý trenér? Jak je to možné? spílají lidé klubu za smrt hocha

Oldřich Haluza
  13:49

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Mladí fotbalisté vyrazili se svým trenérem z rekreačního střediska Prudká na fotbalové hřiště v Doubravníku na Brněnsku. Cesta skončila tragickou nehodou, při níž jeden z nich zemřel. (27. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pětice chlapců, kteří byli ve středu dopoledne v autě při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, je z fotbalového klubu FK Střelice. S trenérem jeli v rámci letního soustředění z kempu na fotbalové hřiště. Muž během zhruba tříkilometrové cesty nezvládl jednu ze zatáček, vjel do protisměru a narazil do stromu. V nemocnici nadýchal 3,8 promile alkoholu.

Klub na sociálních sítích uvedl, že zprávu o smrti mladého fotbalisty přijal s hlubokým zármutkem. „Je to pro nás všechny obrovská tragédie, která zasáhla celý klub. Chtěli bychom alespoň touto cestou vyjádřit upřímnou a hlubokou soustrast rodině a všem blízkým zesnulého chlapce. Žádná slova nemohou zmírnit bolest, kterou nyní prožívají,“ uvedl klub.

Mladíci s trenérem cestovali z rekreačního střediska Prudká, kde byli během soustředění ubytovaní, na trénink na fotbalové hřiště v Doubravníku. Obě místa od sebe dělí vzdušnou čarou zhruba dva kilometry, trasa po silnici je dlouhá přibližně tři a půl kilometru.

Nezříkáme se odpovědnosti. Celou událostí se budeme důkladně zabývat a vyvodíme z ní odpovídající důsledky.

FK Střelice

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Víc dětí než sedaček a opilý trenér? Jak je to možné? spílají lidé klubu za smrt hocha

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Mladí fotbalisté vyrazili se svým trenérem z rekreačního střediska Prudká na...

Pětice chlapců, kteří byli ve středu dopoledne v autě při tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku, je z fotbalového klubu FK Střelice. S trenérem jeli v rámci letního soustředění z kempu na...

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