Víc dětí než sedaček a opilý trenér? Jak je to možné? spílají lidé klubu za smrt hocha

Klub na sociálních sítích uvedl, že zprávu o smrti mladého fotbalisty přijal s hlubokým zármutkem. „Je to pro nás všechny obrovská tragédie, která zasáhla celý klub. Chtěli bychom alespoň touto cestou vyjádřit upřímnou a hlubokou soustrast rodině a všem blízkým zesnulého chlapce. Žádná slova nemohou zmírnit bolest, kterou nyní prožívají,“ uvedl klub.
Mladíci s trenérem cestovali z rekreačního střediska Prudká, kde byli během soustředění ubytovaní, na trénink na fotbalové hřiště v Doubravníku. Obě místa od sebe dělí vzdušnou čarou zhruba dva kilometry, trasa po silnici je dlouhá přibližně tři a půl kilometru.
Nezříkáme se odpovědnosti. Celou událostí se budeme důkladně zabývat a vyvodíme z ní odpovídající důsledky.