Ke srážce došlo krátce před šestou hodinou ranní mezi Vícemilicemi a Nevojicemi.
„Mladý řidič ročníku 2007 předjížděl ve voze Volvo přes plnou čáru kamion a došlo k čelnímu střetu. Devětatřicetiletá řidička v protijedoucím vozidle na místě zemřela,“ objasnila jihomoravská policejní mluvčí Andrea Cejnková.
„Na místo jsme okamžitě vyslali jak pozemní posádku, tak záchranářský vrtulník. Osobu jsme resuscitovali, ale bohužel přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit životní funkce, zranění z nehody byla příliš vážná,“ upřesnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Policie na místě stále zasahují, místo však je s opatrností průjezdné. Okolnosti vážné nehody vyšetřují.
Silnice I/50 patří k důležitým dopravním tahům jižní Moravy. Spojuje Brno přes Slavkov u Brna a Bučovice s Uherským Hradištěm a pokračuje až ke slovenským hranicím. Na frekventované komunikaci se střetává dálková doprava s běžným provozem, přičemž předjíždění na úsecích bez možnosti bezpečného míjení představuje značné riziko.