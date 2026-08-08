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Tragická čelní srážka u Pohořelic. Dva lidé zemřeli, další čtyři se těžce zranili

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  20:46

Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, další čtyři se těžce zranili. (8. srpna 2026) | foto: PČR

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená, policie dopravu odklání.

Z pohledu záchranářů jde o mimořádnou událost prvního stupně. „Jedna osoba zemřela ještě před naším příjezdem, druhou osobu záchranáři resuscitovali, bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo obnovit životní funkce. Další čtyři lidé se zranili těžce, ty jsme převezli vrtulníkem nebo pozemními prostředky do obou brněnských fakultních nemocnic,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Podle policejního mluvčího Pavla Švába se auta pravděpodobně čelně srazila při předjíždění. Policisté nyní pracují na zjištění všech okolností. Pomoct zjistit příčinu by policistům podle mluvčího mohli řidiči, kteří jeli okolo 17:00 ze Znojma a mohli si všimnout stylu jízdy řidiče černého Volva.

Podle serveru Dopravniinfo bude místo neprůjezdné do pozdních nočních hodin.

Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům

Zatím poslední tragická nehoda se na jihu Moravy stala minulý týden, kdy při havárii tří aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno zemřeli tři lidé. Do dvou stojících aut narazilo třetí.

První z automobilů podle policistů zastavil, protože se srazil s divokými prasaty, druhé auto zastavilo za ním. Do obou stojících automobilů pak narazil třetí, který přijížděl vysokou rychlostí.

Dvě ženy tehdy zemřely i přes resuscitaci na místě. Další tři lidé utrpěli vážné zranění, jeden z nich zemřel v nemocnici.

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