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Havaroval s pěti dětmi, jedno zemřelo. Řidič nadýchal přes tři promile

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  10:12aktualizováno  10:20

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Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku. (26. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Přes tři promile nadýchal řidič, který ve středu dopoledne tragicky havaroval u Doubravníku na Brněnsku. S autem, v němž vezl pět dětí, přejel náhle do protisměru a narazil do stromu. Zemřelo jedno dítě, čtyři další jsou zraněné, dvě z nich těžce. Šofér je zraněný středně těžce. Policisté ho podezírají z usmrcení z nedbalosti.

„Případem se zabývají dopravní policisté z Územního odboru Brno-venkov. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. V závislosti na výsledcích dalšího prověřování není vyloučeno, že právní kvalifikace bude ještě rozšířena,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že bližší informace kvůli nízkému věku dětí policie nebude poskytovat.

Zásah policie a dalších složek IZS u tragické nehody na Brněnsku. (26. srpna 2026)

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Po převozu do nemocnice šofér absolvoval dechovou zkoušku. Vyšla pozitivně s hodnotou přes tři promile.

„Po pozitivní dechové zkoušce byla řidiči v nemocnici odebrána krev. Výsledky odborného rozboru by měly potvrdit, že byl v době nehody pod vlivem alkoholu, a stanovit jeho přesnou koncentraci. Samotná hodnota včerejší dechové zkoušky přesáhla tři promile alkoholu,“ sdělil Vala.

Dvě těžce zraněné děti transportovaly vrtulníky na ARO Fakultní nemocnice Brno. Další dvě děti, které utrpěly lehčí zranění, odvezla pozemní záchranná služba, stejně jako dospělého řidiče automobilu. Jedno dítě zemřelo ještě před příjezdem záchranářů.

Všechny čtyři zraněné děti zůstávají v péči lékařů v brněnské Dětské nemocnici. „Dvě jsou hospitalizované na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace a další dvě na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,“ řekla iDNES.cz Lenka Martinková z Centra komunikace a marketingu Fakultní nemocnice Brno. Bližší informace ke zdravotnímu stavu dětí podle ní nelze poskytnout.

Řidič je hospitalizovaný v bohunické fakultní nemocnici se středně těžkými zraněními.

Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal

Policejní mluvčí se nechtěl vyjadřovat k věku dětí ani k tomu, jestli existuje nějaký příbuzenský vztah s řidičem. Podle informací iDNES.cz tomu tak není. Nejspíše šlo o trenéra.

Vala už ve středu zdůraznil, že havarovalo standardní pětimístné vozidlo, tudíž v něm bylo více lidí, než by správně mělo být. Policisté zjišťují, zda byl vůbec někdo připoután.

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