Hroby utonulých dětí na řece Dyji po letech opraví restaurátor

Ani po více než osmi desetiletích v Rakvicích nedokážou zapomenout na obrovskou tragédii, která se tu stala v květnu roku 1936 na řece Dyji. V rozvodněné řece tehdy utonulo 31 místních dětí mířících na výlet na Pálavu. Když je přívoz převážel přes vodu, splašily se na něm koně a vor převrhly. Spolu s nimi zahynul i kočí, který se dětem pokoušel pomoci.

Tragickou událost připomíná pietní místo na zdejším hřbitově. Památník, zpodobňující dětskou ruku marně se natahující z vln, ale i dvaatřicet hrobů čeká v nejbližších týdnech renovace.

„Náhrobky byly v minulosti poškozeny necitlivým zásahem,“ vysvětluje rakvický starosta Radek Průdek.



Poničené je jak písmo, tak některé reliéfy či zdobné prvky. Do původního stavu se dostanou díky profesionálnímu zákroku. „Nebude na nich pracovat kameník, ale restaurátor, který má zkušenosti i s historickými objekty,“ naznačil starosta.

Obec chce do obnovy pietního místa investovat až 350 tisíc korun. Teď shání souhlas rodin či lidí, kteří hroby opečovávají. Ti se podle starosty k záměru staví velmi vstřícně.

„Řekl bych, že z toho mají radost. To místo si zaslouží, aby znovu získalo svou důstojnost,“ domnívá se Průdek. Kromě centrálního památníku a jednotlivých náhrobků chtějí Rakvičtí obnovit i dlažbu. Hotovo by mělo být do konce roku.

Rakvice tak navazují na loňské práce, při nichž obnovily žulový pomník, který obci věnoval Tomáš Garrigue Masaryk. Ten stojí poblíž místa tragédie u Nových Mlýnů, nese datum 26. 5. 1936 a jména všech 31 utonulých dětí.

Díky vyčištění, impregnaci a restauraci písmen je monument opět v takovém stavu, v jakém jej obec od prvního československého prezidenta dostala. Vrátilo se na něj i původní černé písmo, které v uplynulých letech někdo přetřel na bílo. Restaurátorské zásahy jsou součástí celkové obnovy památek, jež mají pro obec zásadní význam.