Bezdomovkyni zasáhl v trafostanici elektrický proud, policisté si dovnitř netroufli

Policisté na místo vyrazili v pátek krátce po půlnoci na základě oznámení svědka, který slyšel volání o pomoc.
„Po příjezdu zjistili, že ženský křik vychází z prostoru trafostanice. Z místa byl současně cítit silný zápach kouře a byl viditelný dým. Hlídka neprodleně vyžádala součinnost dalších složek integrovaného záchranného systému,“ řekla policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Zatímco v jedné části objektu evidentně přespávali bezdomovci, volání o pomoc vycházelo z odděleného prostoru trafostanice. „Plechové dveře byly uzamčené a vstup byl možný pouze přes úzký otvor mezi oddělovací stěnou a stropem. Zraněná žena s policisty komunikovala přes dveře, její zdravotní stav však nasvědčoval vážnému zranění,“ popsala mluvčí.
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Hlídce se sice s pomocí hydrauliky podařilo otevřít dveře, ale bez odborného posouzení se vzhledem k charakteru objektu a přítomnosti elektrických zařízení neodvážila vejít dovnitř. Vyčkala proto příjezdu hasičů.
Jejich velitel potom na místě rozhodl, že je nutné vyčkat na pracovníka společnosti zajišťující správu distribuční soustavy, který provedl odpojení přívodu vysokého napětí. „Teprve poté bylo možné bezpečně pokračovat v záchraně. Sedmačtyřicetiletá žena utrpěla mnohočetné popáleniny a skončila v nemocnici,“ uvedla Cejnková.
Policisté upozorňují, že trafostanice a další zařízení elektrické distribuční soustavy představují vysoké riziko úrazu elektrickým proudem, který může mít velmi vážné, často i smrtelné následky. Lidé do nich nemají vstupovat. Nebezpečí hrozí nejen při přímém kontaktu s elektrickými zařízeními, ale i při pouhém přiblížení se k částem pod vysokým napětím.
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9. října 2023