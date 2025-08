Například na sídlišti na brněnských Vinohradech stává u malého stánku fronta bezmála deseti lidí hned zrána. V bývalé prodejně ovoce a zeleniny, která byla dřív klasickou trafikou, je zhruba týden otevřená nová pobočka cukrárny a kavárny Dezertína.

„Jsem ráda, že tady takový podnik je. Něco podobného v okolí chybělo,“ líčí Tereza Ait Amer Meziane, která pracuje poblíž jako pečovatelka v Lize vozíčkářů.

V případě Vinohrad nejde o první případ, kdy se někdejší nevzhledný stánek podařilo oživit. Funguje tam i podnik s názvem Kafotunel. Jiné opuštěné budky, které hyzdí okolí, však zůstávají. Před časem proto tamní radnice rozhodla, že zvýší dosud mizivý nájem za pozemky, na nichž stánky stojí. Chtěla tak přimět majitele, aby s nimi něco udělali.

„Dnes jsou Vinohrady jako noclehárna. Není tady moc možností, kam jít na dobrou kávu nebo jídlo,“ říká radní městské části Zuzana Vöröšová (nez.)

Otevření nového podniku proto vítá a doufá, že přibudou i další. Zájem o to je. „Tyto malé provozovny se často stávají centry sousedského života, zejména na sídlištích,“ podotýká ekonomka Lea Kubíčková z brněnské Mendelovy univerzity.

Láká hlavně provoz kaváren

Něco podobného láká nejen Vinohrady. Také městská část Brno-sever by ráda opuštěným trafikám vdechla nový život. Jak však připomíná tamní starosta Martin Maleček (SOL), ne vždy se vize podnikatelů přetaví v realitu. „Majitel jednoho stánku před pár lety sliboval, že v něm otevře kavárnu, ale dosud se nic nestalo. Zrovna nedávno jsme to řešili, protože i my jako městská část máme zájem na tom, aby alespoň zvnějšku stánek nějak vypadal a nehyzdil okolí,“ oznamuje Maleček.

Není to vždy jednoduché. Ve Slatině se takto například neujala prodejna uzenin, která je už zavřená. Z někdejšího pivního okénka v novinovém stánku je pak relativně nově kavárna. „Lidé tam posedávají, užívají si, je to skvělé využití,“ hodnotí proměnu budky tamní starosta Jiří Ides (SOCDEM). Radnice se podle jeho slov snaží oživit i další podobné prostory.

Uzavřená budka v Brně, v níž se neujal prodej klobás. (2025)

Trafikanti nebo majitelé těchto „domků“, které se často nacházejí u zastávek MHD, se sami ozývají pekařství Manukyan, které právě na využití těchto stánků a jejich umístění v dopravních uzlech postavilo svůj byznys. V budkách tak prodává pečivo na Konečného náměstí, v Pionýrské ulici nebo na Halasově náměstí. Naopak třeba v Židenicích o staré trafiky nejspíš nikdo neměl zájem, a tak od zastávek zmizely úplně.

Provozovatelka prodejen pečiva Mariana Manukyan nevylučuje, že otevře nové pobočky. Stěžejním kritériem je pro ni lokalita. „Ne každý stánek je na frekventovaném místě, aby dávalo smysl se tam rozšiřovat,“ sděluje s tím, že dnes je každá z jejích jedenácti budek v zisku.

Vyplatí se otevřít už ráno

Spálili se kupříkladu podnikatelé, kteří se pokusili kavárnou oživit stánek na náměstí Míru na Kraví hoře. Jejich provoz dlouho nevydržel, ale ani tu dlouho nezůstalo prázdno, což ukázalo, že zájem o podobné prostory je. Nyní se zde zhruba rok snaží vydělávat jiní, a to opět s kavárnou.

„Prodejny v budkách u zastávek či na sídlištích nabízejí obrovskou výhodu, že jsou snadno přístupné, takže je u nich relativně vysoká frekvence kolemjdoucích. Zároveň jsou zde nižší náklady na provoz než někde v obchodním centru,“ vyzdvihuje ekonomka Kubíčková. Tyto malé kavárny či pekárny navíc podle ní mohou těžit z impulzivního nákupu, kdy si lidé po cestě domů vezmou kávu a pečivo, aniž by to původně zamýšleli.

Na zmíněném náměstí Míru museli noví provozovatelé po čase přizpůsobit otevírací dobu, aby si lidé mohli něco koupit už ráno cestou do práce. Původně totiž zahajovali prodej až v devět.

Využití budky v prodejnu Dezertína na Pálavském náměstí v Brně. (2025)

V Dezertíně na Vinohradech se teprve rozkoukávají. „Ještě potřebujeme vše vychytat. V prvních dnech máme velký zájem, jak jsou lidé zvědaví. Doufáme, že to vydrží i do budoucna. Každopádně se začátkem září počítáme, že budeme mít otevřeno od sedmi,“ nastiňuje majitelka Zuzana Zuzáková s tím, že dnes otevírají krátce před osmou. Za měsíc tak chtějí cílit i na rodiče, kteří budou vodit děti do blízké školy.

Ačkoliv v Židenicích trafiky po jejich krachu zmizely, radnice se chce v dohledné době pokusit oživit alespoň roky opuštěnou tržnici před supermarketem Albert na Staré osadě. Dnes jsou tam jen nevzhledné kovové konstrukce s přístřešky, které městská část nedávno získala do svého majetku a začíná projektovat. „Kromě trhů tady počítáme i s nějakým bistrem a kavárnou,“ hlásí starosta Petr Kunc (nez.), jemuž se však zatím nepodařilo zvelebit nedaleký dopravní uzel, jak zamýšlel. Důvodem je hlavně roztříštěnost území s vícero majiteli.