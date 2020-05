S blesky, tučňákem nebo rokem výroby 1969. Sraz trabantů představil unikáty

Takový počet odhadl hlavní pořadatel srazu Jan Šustáček nejmladší. Převládaly trabanty, ale pochlubit se svými miláčky přijeli i majitelé dalších značek. Na blanenské náměstí Republiky dorazili v moderních vozech také zvědavci.

„Většina zúčastněných majitelů dvoutaktních strojů je z jižní Moravy, nejvzdálenější účastník přitom zdolal cestu z Jasenného z Náchodska,“ poukázal organizátor srazu.

Nejstarším vozidlem výstavy byl hnědý Trabant 601 z roku 1969. „Je to moje úplně první auto, koupil jsem ho z druhé ruky za 27 tisíc korun. Nové by mně tenkrát vyšlo na 39 900 korun,“ sděluje jeho vlastník, Jan Šustáček nejstarší. Pořadatel srazu je jeho vnuk. Do trabantů je však zapálená celá rodina.

„Projezdil jsem s ním všechno, co mi tehdejší režim dovolil. Nejdále nás dovezlo k plážím německého Baltského moře a maďarského Balatonu. Za celou dobu mně nikdy nenechalo ve štychu,“ pokračuje Šustáček nejstarší.

Podle něj největší závadu nezpůsobil on sám, ale protijedoucí řidič. „Bylo to v roce 1977 a on byl opilý. Smetl mě ze silnice,“ dodává.

Dnes má jeho veterán najeto asi půl milionu kilometrů a stále svého majitele vozí silnicemi bez problémů.

Vozy se na náměstí zdržely asi dvě hodiny. Někteří návštěvníci se vybavili nejen stylovým oblečením, ale i odpovídající svačinou – pojídali třeba smažený řízek s chlebem.

Naleštěné stroje nakonec v koloně odjel za charakteristického zvuku dvouválců chlazených vzduchem. Zmizely v dýmu spáleného oleje s benzínem.