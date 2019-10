Ze svobody do totality. Dóm v Brně připomíná projekcemi minulý režim

Návštěvníci za pomoci moderních technologií zažijí na vlastní kůži atmosféru předlistopadového režimu. Každý, kdo do dómu vejde, se na dvacet minut ocitne uprostřed komunistického Československa, které je z vnitřní strany kopule představeno 3D projekcemi a videomappingy.

„Cílem je ukázat zejména mladší generaci, jak komunistický režim opravdu vypadal. Chceme lidi překvapit a zároveň i zarazit,“ uvedl organizátor Lukáš Nádvorník. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) je projekt vhodný i pro starší generace, které si s odstupem času mohou připomenout, jak před listopadem 1989 žily, případně jak se sami aktivně účastnily událostí, které změny v naší zemi odstartovaly.

„Není žádným tajemstvím, že pravděpodobně velká část mladé generace nemá historické znalosti o minulém režimu a o klíčových událostech přelomového roku 1989. Vítáme tento projekt, který je určen lidem každého věku. Je to příležitost pro návštěvu rodičů s dětmi či prarodičů s vnoučaty,“ sdělila Vaňková.

Multimediální zážitek z projekce doplňují informační panely před dómem, kde fotografie a jednoduché popisné texty ukazují znaky totality. Součástí panelů jsou i QR kódy, díky kterým si návštěvníci mohou pustit tematická videa, například z politického procesu s Miladou Horákovou, dobovou reportáž z vojenské přehlídky na Letenské pláni nebo studentské demonstrace 17. listopadu 1989.

„Chceme veřejnosti představit totalitní rysy komunistického režimu, které však často měly vzhledem k jeho rozsáhlé systémové krizi na konci osmdesátých let také svoji absurdní až komickou rovinu. Vedle ideologických a represivních mechanismů se pokusíme přiblížit rozšířenou banalitu a uzavřenost tehdejšího způsobu života,“ vysvětlil garant projektu a český historik Petr Blažek.

Projekt Totalita je jednou z mnoha akcí, které pořádají studenti, neziskový sektor a další organizátoři. Město Brno tento nápad podpořilo v rámci připomenutí 30. výročí sametové revoluce.

Po prvním pondělním promítání akci ocenila nejen starší generace, ale i ta mladší, na kterou organizátoři cílí nejvíce. „Je to zajímavý způsob, jak studenty seznámit s historií a zároveň je navnadit k tomu, aby se nad takovými událostmi zamýšleli. Je to pojato netradičně, zejména i vnějším vzhledem dómu, což podle mě zaujme hodně lidí,“ zhodnotila projekt studentka Barbora Bačáková.

Projekční dóm bude na náměstí Svobody až do soboty, promítání je vždy od 8:30-19:00, a to zdarma. Ve všední dny je čas mezi 8:30-14:30 vyhrazen školám, které si mohou termín dopředu rezervovat. „Sice máme určený promítací čas, nicméně pokud tady v sedm večer bude fronta, budeme se snažit odbavit všechny zájemce. Už teď počítáme s tím, že v pátek budeme promítat minimálně do osmi večer,“ dodal Nádvorník.