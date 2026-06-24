Tehdy a teď. Podívejte se, jak po pěti letech vypadají obce zasažené tornádem
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...
Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni
Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...
Nález munice paralyzoval centrum Brna. Lidé se evakuovali, zastavily se i vlaky
Nález munice z druhé světové války omezil v pondělí dopoledne život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního nádraží objevili dělníci pumu. Kolem 13. hodiny policisté informovali, že pyrotechnik...
OBRAZEM: Vnadné hostesky rozzářily brněnskou MotoGP nejen svými úsměvy
Krásné dívky patří neodmyslitelně k Velké ceně silničních motocyklů. Při víkendových závodech na Masarykově okruhu v Brně bylo vidět mladé dámy v sexy outfitech a s deštníky proti ostrému slunci....
Tehdy a teď. Podívejte se, jak po pěti letech vypadají obce zasažené tornádem
Naprostá zkáza zůstala přesně před pěti lety po řádění tornáda, které se prohnalo jihomoravskými obcemi u slovenských hranic. Ničivý živel smetl vše, co mu stálo v cestě. Poničené byly běžné rodinné...
Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
VIDEO: První minuty poté. Policisté a hasiči připomněli ničivé moravské tornádo
Přesně pět let dnes uplynulo od ničivého řádění tornáda na jižní Moravě. Po sedmé večer 24. června 2021 se prohnalo několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Živel zasáhl Hrušky, Moravskou...
Tornádo ji uvěznilo pod autobusem, přes drsnou prognózu zranění chce dívka žít naplno
Bylo jí čtrnáct let, když ji tornádo na jižní Moravě uvěznilo pod autobusem v Lužicích na Hodonínsku. Dnes je Silvii Hromkové devatenáct. Má po maturitě a chystá se na vysokou školu. Píše svůj...
Do brownfieldů mají vrátit život mobilní záhony, nápad testuje univerzita
Opuštěné továrny, sklady nebo jiné dlouhodobě zanedbané pozemky, známé jako brownfieldy, by mohly získat nové využití. Výzkumníci z Provozně ekonomické fakulty a Agronomické fakulty Mendelovy...
Pět let od katastrofy. Je to pořád v nás, zní z oblastí zasažených tornádem
Poničené kostely, domy bez střech a ulice plné trosek. Tak vypadal jih Moravy po ničivém tornádu, které se oblastí prohnalo 24. června 2021. O pět let později jsou Hrušky, Moravská Nová Ves,...
Soud se zastal správce hřiště viněného z úmrtí chlapce. Obhájce cupoval radnici
Okresní soud zprostil obžaloby Luboše Nováka stíhaného kvůli předloňské smrti dvanáctiletého chlapce v Břeclavi. Na hřišti uvnitř sídliště Na Valtické na školáka spadla branka. Tehdejšímu...
V Brně odložili rozhodnutí o prodeji Lužánek Zbrojovce, bude mimořádné zasedání
Zastupitelé Brna dnes projednávali ostře sledovaný prodej zchátralého stadionu za Lužánkami. Hned na počátku schůze však brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) navrhla, aby se o věci nejednalo....
Kárný senát zrušil výtku vůči žalobkyni Lastovecké z bitcoinové kauzy
Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou...
Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly
Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Na jižní Moravě začínají žně. Kvůli suchu budou menší výnosy, říkají zemědělci
V úterý vyjedou zemědělci na první letošní sklizně. Jak řekl iDNES.cz předseda Zemědělského družstva Bulhary na Břeclavsku Antonín Osička, zatím se jenom spíš čistily uschlé kousky ječmenů, v úterý...
Městské veletrhy v Brně se chovaly jako soukromník, úřad je za to potrestal
Jediným majitelem společnosti Veletrhy Brno je město, přesto na zakázku za více než dvacet milionů nevypsala veřejnou soutěž, jak by měla jako veřejný zadavatel, ale přidělila ji napřímo oslovené...