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VIDEO: První minuty poté. Policisté a hasiči připomněli ničivé moravské tornádo

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  11:03
Přesně pět let dnes uplynulo od ničivého řádění tornáda na jižní Moravě. Po sedmé večer 24. června 2021 se prohnalo několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Živel zasáhl Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice a část Hodonína. Vyžádal si šest lidských životů. Záchranné složky připomněly ničivé tornádo videem.

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Tragédie po tornádu v obci Moravská Nová Ves (25. června 2021)
Tragédie po tornádu v obci Hrušky (25. června 2021)
Pět let po ničivé katastrofě se zasažené obce výrazně proměnily. V Moravské Nové Vsi řádilo nejdříve, poté zamířilo ve směru na Hodonín. Na snímku obecní úřad v Moravské Nové Vsi. (17. června 2026)
Pět let po ničivé katastrofě se zasažené obce výrazně proměnily. V Moravské Nové Vsi (na snímku řádilo nejdříve, poté zamířilo ve směru na Hodonín. (17. června 2026)
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Přibližně 200 lidí utrpělo zranění. Záchranáři odvezli do okolních nemocnic 83 pacientů. Tornádo poničilo zhruba 1 200 domů.

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