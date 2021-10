Řemeslníkům došla dovolená, s opravami po tornádu přijeli pomáhat učni

Na Hodonínsko vyrazila z Brna dvanáctka učňů z oborů klempíř, pokrývač, tesař a zedník. V obci budou pomáhat podle potřeby zhruba do Vánoc.

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli. Personálně je to ale teď velmi náročné, skončila totiž doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ podotkl starosta Mikulčic Josef Dvořáček (nez.).



Učni pomůžou postavit také novou střechu vodárny. Ta původní byla rovná, nová bude sedlová. Vypomůžou i při stavbě 400 metrů dlouhé hřbitovní zdi. Při práci na jejich bezpečnost bude dohlížet tři až pět mistrů.



„Výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba,“ doplnil ředitel školy Jiří Košťál.



Žáci, kteří budou mít vždy týden praxe v Mikulčicích a týden výuky ve škole, budou ubytovaní přímo v regionu v prostorách střední školy v Hodoníně. Stravu jim bude zajišťovat obec.

25. června 2021