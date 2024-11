Opravy po tornádu v Hodoníně vrcholí. Město stály 90 milionů korun

Hodonín dokončuje několik investic v lokalitě, kterou v roce 2021 poničilo tornádo. Do finále míří oprava sportovní haly, stavba útulku pro psy i vybudování nového hřiště. To bude určené především pro míčové hry a poslouží veřejnosti i žákům sousední ZŠ. Investice v součtu za 90 milionů korun by měly být hotové do konce roku.