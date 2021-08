Skauti či šermíři nemají kam se vrtnout, při tornádu přišli o klubovny

„Tam vzadu je naše chatka, naše bývalá klubovna a taková menší tělocvična, kde jsme hodně cvičívali s dětmi, nebo když venku pršelo. Je to smutný pohled, protože klubovna nás stála spoustu práce a peněz,“ popisuje v emotivním videu, které natočil den po tornádu, Michal Kotásek, trenér a předseda Sebeobrany Hodonín. „Všechno je rozbité, pomůcky jsou mokré, zapadané bordelem,“ ukazuje mezi trosky.



Snad nejvýrazněji se tornádo dotklo skautů. V Mikulčicích vzalo klubovně střechu, v Břeclavi ji poškodilo, v Hodoníně smetlo celé zázemí.



Skautská nadace Jaroslava Foglara se snaží na opravy i náhradu zničeného vybavení získat peníze skrze kampaň, do níž už přispělo přes tisíc lidí a vybraly se více než dva miliony korun.

I to jsou ale zatím jen dvě třetiny požadované částky. „Od 1. září potřebujeme fungovat, ale zatím nemáme jistotu kde,“ říká mluvčí hodonínského skautského střediska Sebastian „Lancelot“ Komínek.



Obnovit klubovny v dětském městečku není možné stihnout, i když o to město usiluje. „Vojáci místo vyklidili, vybetonovali a začínají se tady stavět provizorní dřevěné chatky,“ ukazuje Komínek. Kdy je bude možné využívat, ale skauti stále netuší. A tak řeší po vlastní ose, kam se s dětmi od září „vrtnout“.

Skauti po táborech řeší, kde se budou scházet

„Máme možnost získat peníze od jedné nadace, za něž bychom mohli pořídit kontejner nebo unimobuňku alespoň na uskladnění věcí, které jsou dnes uschované různě po domácnostech členů. Co se týče schůzek, žijeme trochu v nejistotě. Přemýšlíme, že se budeme scházet v centru Oáza pro postižené osoby, které vede náš známý,“ říká mluvčí skautů.



Termín na vyřešení problému je šibeniční. Dosud ale aktivní skauti neměli čas. Zaměstnávaly je letní tábory.

O tom, kde se scházet, přemýšlí i šermíři z klubu Dračí úsvit, kteří měli rovněž klubovnu v dětském městečku. „Trénovat by se tam dalo, ale chybí zázemí,“ odkazuje šéf klubu Michael Munclinger na fakt, že cvičit se dá i pod širým nebem, ale vybavení není kde uskladnit.

„Teď musím využívat svůj vlastní dům. Všechny věci máme na půdě a nosíme je ze schodů do schodů. Ale zaplať pánbůh aspoň za to,“ podotýká. Doufá, že od září poskytne šermířům azyl místní Středisko volného času a že trénovat se bude dát tam.

Na sociálních sítích se přitom už začaly objevovat spekulace, že uvolněný pozemek po dětském městečku chce Hodonín prodat developerům. To ale starosta Libor Střecha (nez.) jednoznačně vyvrátil. Naopak potvrdil, že městečko bude obnoveno v modernější podobě.

Do školy budou muset do sousední obce

Ještě intenzivněji než volnočasové organizace řeší blížící se 1. září vedení obcí, v nichž tornádo napáchalo milionové škody na školních budovách. Neobyvatelná je stále ještě prvostupňová základní škola v Hruškách a také zdejší mateřská škola. Děti tak musí několik měsíců dojíždět.

„Žáci základní školy budou chodit na starou školu do Tvrdonic,“ potvrzuje místostarosta Hrušek Marek Babisz (KDU-ČSL). Historická školní budova ve Tvrdonicích je léta prázdná, působí v ní hlavně kroužky. Díky hrušeckým dětem teď opět dostane původní využití.

Starší děti z mateřinky zase několik měsíců najdou zázemí ve školce v Lanžhotě. „Nejmladší děti, pro které by bylo dojíždění autobusem složité, zůstanou v Hruškách. Podařilo se nám vypůjčit prostory v bývalém zemědělském družstvu, kde je i zázemí jídelny a kuchyně,“ podotýká Babisz.

Opravy škol totiž zaberou mnohem více času, než se předpokládalo. Na školce musí dělníci opravit také hliníkové rozvody a čtyřicet let staré topení. Děti by se sem mohly vrátit na přelomu roku. Termín dokončení oprav základní školy je zatím nejistý.

V Moravské Nové Vsi doufají, že školu otevřou

Variantu dojíždění stále připravují i v Moravské Nové Vsi, kde jsou zasažené hned tři školní budovy. Stále ale doufají, že ji nebude třeba využít.

„Zatím se modlíme. Když vše bude klapat, jak má, mohli bychom v omezených podmínkách naše školy otevřít. S tím, že děti rozmístíme i v odborných učebnách, nebo v budově, v níž sídlí pošta. Zkrátka všude, kde to půjde,“ říká starosta Marek Košut (nez.).

Jisté je, že se stihne opravit mateřská škola. U dvou budov té základní, které mají nyní odkrytou střechu, ale může každý déšť způsobit komplikace. Pokud by do nich zateklo, budou muset děti nějakou dobu jezdit do sousedního Týnce nebo Dolních Bojanovic.

„Týká se to ročníků, které mají jednu učitelku. Aby je ráno doprovodila do autobusu a odpoledne je zase dovezla rodičům,“ vysvětluje starosta, že varianta dojíždění se připravuje pro druháky až čtvrťáky. Nejmenší školáky z ní chtějí vynechat.