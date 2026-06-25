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Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu

Karolína Kučerová
  14:48
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí život také krajině, kterou živel během několika sekund zdevastoval. Místo polámaných alejí a lesů vznikají nové parky, větrolamy, ovocné sady i rekreační lesoparky. Přírodě i lidem mají pomoci lépe čelit budoucnosti.

Po alejích, parcích, částech lesa i staletých vzrostlých stromech, na které byli lidé v obcích na pomezí Hodonínska a Břeclavska zvyklí po několik generací, zůstaly před pěti lety jen holé kmeny, třísky a rozlámané větve. Tornádo je brutálně srovnalo se zemí za pár sekund.

Součástí nápravy přírodní katastrofy tak byla a v mnoha obcích stále je kromě oprav budov a domů také obnova krajiny. Radnice chtějí navrátit příjemné prostředí, zajistit ochranu před dalším silným větrem či pomoci přírodě. Některé z nich to vzaly i jako ideální příležitost zanedbaná místa přeměnit a zkultivovat.

Každý návštěvník si v novém parku v Hruškách najde něco svého. Vzniknou tam plochy pro hraní dětí, posilování těla, poznávání přírody, plavání, fotbal nebo procházky se psy.
O tom, zda s ní souvisí i tornádo, které zasáhlo jižní Moravu v červnu 2021, se ale odborníci přou.
Pohled na obec Hrušky před řáděním tornáda.
Obec Mikulčice. Před tornádem.
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Třeba v Lužicích na Hodonínsku se jednou ze zničených oblastí stalo i šest hektarů lesa, který však nebyl pro lidi dobře přístupný a mnozí jej využívali spíše jako skládku. „Vozili tam odpad ze zahrady, shnilé ovoce a podobně. Byl to velmi neudržovaný les, spíš džungle,“ říká starosta Lužic Tomáš Klásek (nez.).

Protože vedení obce chtělo předejít tomu, aby po výsadbě stromů vzniklo obdobné místo, celý prostor vyklidilo a přeměnilo na rekreační lesopark Ploštiny. Oficiálně otevřel před dvěma lety.

„Jsou tam různé stezky, jak pro procházky a běh, tak i pro kola. Celý park je vybavený novým mobiliářem, máme tam i tůň či pozorovatelnu. Lidé v lokalitě tráví čas, chodí sportovat, třeba i cvičit jógu,“ přibližuje Klásek.

Tehdy a teď. Podívejte se, jak po pěti letech vypadají obce zasažené tornádem

Ohlasy jsou podle něj zatím od mnoha lidí pozitivní, ale najdou se i tací, pro které přeměna představuje zbytečně vyhozené peníze, jež se mohly investovat do něčeho jiného. „Já si ale myslím, že i to bylo důležité vytvořit. Stromy jsou samozřejmě ještě malé, za několik let to tam bude vypadat úplně jinak,“ doplňuje starosta.

25. června 2021

Tornádo na Moravě

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Ploštiny jsou zároveň propojeny s další oblastí, která byla tornádem zasažena – přírodní koupaliště Lužák, jež od roku 2021 taktéž prošlo zásadní proměnou. „Obnovili jsme zeleň, vybudovali stezky a nové hřiště na volejbal. V současné době se tu ještě staví nová restaurace, takže nás poslední vysázení keřů a stromů bude teprve čekat,“ říká Klásek a dodává, že součástí obnovy bylo také vysazení rozlehlé aleje o zhruba dvou stovkách stromů, které se nacházejí za železniční tratí.

Opravy domů měly přednost

Obnovu v Lužicích, ale i dalších obcích podporuje zejména Státní fond životního prostředí, kraj či veřejné sbírky a část šla i z rozpočtů obcí. Nový lesopark se tak rozhodli vystavět i v Hruškách na Břeclavsku. Vznikl v lokalitě zvané Zahájka, a to podle návrhu studentů z brněnské Mendelovy univerzity. Lidem nabízí možnost rekreace u rybníka, sportovní i dětská hřiště nebo hruškový sad. Ještě do konce letošního roku chtějí přidat molo na vodní plochu.

Tornádo poničilo 24. června 2021 pomníky i lípy na hřbitově v Mikulčicích.

A tím rozhodně nekončí. „Pět let jsme budovali nové stavby a obnovovali obci, teď se chceme zaměřit právě na okolí. Nejsou tu vysazené žádné stromy a lesy, budeme proto vytvářet větrolamy, které by nás aspoň minimálně mohly ochránit. I k těmto výsadbám potřebujeme projekty, protože chceme využít dotačních titulů, které by se mohly objevit. Řekla bych, že časově půjde o další pětiletku,“ říká starostka sedmnáctisethlavých Hrušek a poslankyně Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

Podobně na to jdou v Hodoníně, kde byly tornádem zdecimovány místní části Pánov, Kapřiska a Bažantice. V místech dohromady vzniká 24 nových projektů dohromady za 788 milionů korun, přičemž část z nich putovala – a stále ještě poputuje – právě do obnovy přírody.

Obnovu areálu MND po tornádu pojali z gruntu. Betonové plochy nahradila zeleň

„Je krásné vidět, jak se Bažantice proměňuje přímo před našima očima. Dříve tu byl les, vzrostlé staleté duby, které popadaly jak třísky, takže jsem rád, jak se vše podařilo a stále daří proměňovat. Kousek za námi je hospodářský les, který byl tornádem velmi zasažen, a tam chceme udělat proměnu na lesopark,“ okomentoval při příležitosti otevření revitalizovaného parku v lokalitě U Červených domků starosta Libor Střecha (PRO Hodonín).

Zbylé obce se do podobně rozsáhlých projektů nepustily, zaměřily se především na novou výsadbu, která nahradila tu zničenou. Do tří etap si to rozdělili v Mikulčicích na Hodonínsku, hotovo mají od loňského roku. První fáze se soustředila na stromy a keře v lokalitě Břízy, druhá v Cihelně.

Kostel v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku v červnu 2021 poničilo tornádo, škody zdejší farář odhadl na desítky milionů korun.

„Tam jsme vysadili takovou ovocnou kombinaci stromů, třeba třešně, aby si pro ně mohli děti lézt a natrhat si je,“ vysvětluje starosta obce Josef Dvořáček (ODS). Poslední lokalitou se pak stala ta nejvíce zasažená část – hlavní cesta vedoucí na Lužice a přilehlý hřbitov, kde tornádo zničilo zhruba 40 staletých bříz.

Zato v Moravské nové Vsi na Břeclavsku se stále pracuje. „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo obnovit přírodu rychleji, protože je to důležité i třeba kvůli větrné erozi, na kterou je naše krajina poměrně náchylná. Museli jsme ale upřednostnit majetek místních i ten obecní,“ podotýká starostka Zuzana Jandáková (nez.).

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Projektů na obnovu mají mnoho, mezi nimi jsou dva nové sady, prostranství před základní školou nebo v okolí sokolovny a aktuálně skončilo výběrové řízení na revitalizaci náměstí, kde je plánováno asi 70 až 80 nových stromů. „Jsem ráda, že se tu navíc začali angažovat místní, kteří vytvořili samostatné hospodářství se včelstvem nebo založili spolek, který se právě na obnovu přírody zaměří,“ chválí si Jandáková.

K rychlejšímu postupu však podle ní mohla přispět zjednodušená administrativa při vyřizování žádostí o dotace. „I v té situaci, kdy byly peníze nezbytné pro potřebnou obnovu obce, jsme neměli nic ulehčeného, takže bylo poměrně složité se přes ten proces dostat,“ poukazuje.

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