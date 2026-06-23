Pět let od katastrofy. Je to pořád v nás, zní z oblastí zasažených tornádem

Jako symbol zkázy a utrpení byl z velké dálky vidět šikmý kříž na věži poničeného kostela svatého Jakuba v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Pohled na něj bude už navždy spojený s řáděním tornáda na jižní Moravě, jež se prohnalo tímto městečkem a dalšími obcemi – tento týden ve středu od katastrofy uplyne pět let. Dnes už má církevní stánek novou střechu, fasádu a samozřejmě i hlavní symbol. Nejen tato stavba prokoukla.
V červnu roku 2021 hned po větrné smršti rozsévající do té doby v Česku nepoznanou pohromu to byl na zasažené vesnice bolestný pohled. Tam, kde tehdy převládla naprostá spoušť v podobě hromad suti, domů bez střech, převrácených a poházených těžkých aut, jako by šlo o kus papíru, jsou dnes nové chodníky, trávníky i vysazené stromy.
Kdo nebyl líný, už má nový dům. Často pak ti, co nadávají, mají panely na střeše, doma vířivku nebo klimatizaci.