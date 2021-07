Jsou i vyhrůžky smrtí. Zastaralé zprávy komplikují pomoc, řekl hejtman

„Těm lidem, kteří tady makají několik dní v kuse, je vyhrožováno smrtí. Toto se děje. Musíme zajišťovat psychickou pomoc i těm lidem, kteří tady zvládají největší nápor práce,“ řekl novinářům Grolich.

Hejtman apeluje na veřejnost, aby nešířila neověřené a staré zprávy. Bylo by prý také dobré, aby lidé v zasažených obcích vznášeli konkrétní požadavky primárně na krizové štáby, většinu problémů se prý daří vyřešit na místě, případně v okresních městech nebo na krajské úrovni.

Typický mechanismus šíření zpráv na facebooku popsal Grolich tak, že například někdo požádá o 400 porcí jídla pro dobrovolníky. Obratem je na místě 600 porcí, ale příspěvek se na sítích šíří dál. Přitom v každé obci se vydávají tisíce jídel denně, zdůraznil Grolich.

Na sítích se šíří také informace o krádežích, někteří lidé kvůli tomu například poptávají uzamykatelné lodní kontejnery, kam by uložili majetek z poničených domů. Podle krizového štábu ale zprávy neodrážejí realitu. V obcích nikdo nerabuje. „Do dnešního dne k žádnému takovému případu nedošlo,“ zdůraznil krajský policejní ředitel Leoš Tržil. „Nejsou nahlašovány vůbec žádné krádeže,“ doplnil Grolich.

Hejtmana mrzí, že šíření starých či nepravdivých zpráv na facebooku nejvíce dopadá na lidi, kteří odvádějí na místě dobrou práci. „Pokud jsme se dostali do stadia, kdy lidé, na kterých to závisí, potřebují psychickou pomoc, tak je to opravdu špatně. A je to jen vlivem sociálních sítí,“ uzavřel Grolich.

Většina odpadu je už odklizena

Práce postupují rychle. Týden po tornádu je už 90 procent území zasažených obcí uklizeno od suti, trámů, zbytků stromů a dalšího odpadu. Pokračují demolice poškozených budov v Lužicích a Hruškách, postupně by měli hasiči provádět řízené demolice také v Moravské Nové Vsi a Mikulčicích.

Vznikají seznamy na základě požadavků občanů a starostů, řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. K zemi půjde celkem více než 180 domů.

V pátek i v noci na sobotu hasiči převáželi s pomocí armády sutiny z meziskládek na tři centrálně určená úložiště. Celá území obcí a jejich veřejná prostranství pomáhají hasiči uklízet od sutin, zbytků po bourání a dřeva z polámaných stromů.

V pátek v zasažené lokalitě pracovalo asi 1 050 hasičů. Jejich počet se začne postupně snižovat. „Je možné, že se toto číslo se o polovinu, o třetinu sníží,“ řekl Pelikán. Rozhodnutí padne během dneška.

Policie začne redukovat počty svých lidí v terénu nejspíš až koncem prodlouženého víkendu. „I do budoucna bude prováděno střežení v noční době, regulace dopravy i přes den a po dohodě se starosty regulace vstupu do obcí,“ řekl Tržil.