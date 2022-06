Meteorologové zkoumají, jestli domy v Lanžhotě ničilo menší tornádo

Na 1400 domácností bez elektřiny, domy s poškozenými střechami, pokácené ploty. To jsou následky bouřky, která v pondělí pozdě odpoledne prošla jižním cípem Moravy.

„Tromba poškodila několik ulic. Stále se ozývají další lidé, jak postupně zjišťují škody. Poškozeno bylo několik střech a vyvrácené jsou i velké stromy. Co se týče obecního majetku, tak spadl nový plot kolem fotbalového hřiště, který jsme nedávno postavili, kolem jsou polámané borovice. Nejvíce zasažené jsou ulice Kostická, Stráže, Školní a Zámecká. Rozmístili jsme kontejnery a pomáháme s úklidem,“ přiblížil situaci ve městě starosta Lanžhota Ladislav Straka (nez.).

Lidé však na internetu hojně diskutují nad tím, jestli vichr, který se venku během pár minut přehnal, nebylo tornádo a nikoli „jen“ tromba, tedy trychtýř, který se nedotkne země.

„Kolega je zrovna v terénu a zkoumá následky,“ sdělila žena, která zvedla telefon na brněnské pobočce ČHMÚ. Na mysli měla vedoucího oddělení regionální předpovědi Petra Münstra.

„Máme videa od lidí i informace od kolegů amatérů. Je možné, že to mohlo být slabší tornádo. Jedeme se podívat na místo na škody, které to způsobilo, abychom měli objektivní informace. Stejné škody ale může způsobit i situace, kdy to nebude tornádo. Potenciál tam ale je,“ řekl Münster pro ČTK.

Ani jeho kolega z oddělení kvality ovzduší v brněnském ČHMÚ Jáchym Brzezina se na Twitteru nepouštěl do rychlých soudů. Naopak je podle něj teď potřeba detailnější průzkum a analýza.

Jasněji má amatérský meteorolog Michal Viktorýn, který předpověděl loňské ničivé tornádo, jež se takřka stejným místem prohnalo před rokem.

„Včerejší večerní bouře na jižní Moravě přinesla na 99,9 procent malé tornádo. Zde podle videa jde krásně vidět to, že předměty letěly směrem nahoru, tedy něco je táhlo vzhůru o downburst se jednat nemohlo, protože by určité věci letěly směrem dopředu,“ napsal Viktorýn k videu na Facebooku.