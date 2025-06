V brněnském Národním divadle exceluje jako Jura Baran, pověřený zabitím despotického statkáře Ivana Sekala, Cenu Thálie získal za roli Jerryho Lukowskiho v muzikálu Donaha! a sedí mu i maska ruského oligarchy Borise Berezovského.

Oč nenápadněji může působit pro filmové a televizní diváky, o to barvitější je jeho divadelní kariéra. Nominován na Cenu Thálie byl dosud desetkrát, proměnil jednu přesně před dvaceti lety. Daří se mu v muzikálových i činoherních rolích, už čtvrtý rok to dokazuje na brněnských prknech.

Jste v počtu nominací na Cenu Thálie českým hereckým rekordmanem?

To nevím, ale deset nominací na Thálii mám. A bylo to vždy hezké, když zavolali. Ale je to nevyzpytatelné, byl jsem často překvapený, za co mě zařadili. Třeba v inscenaci Je třeba zabít Sekala za Juru Barana, kterého jsem v roce 2015 hrál v Národním divadle Brno.