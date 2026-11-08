Na urgentním příjmu se desítky nemocných dělí o jediný ventilátor a svému lékaři musí vybavení zaplatit předem. Medik z brněnské Masarykovy univerzity Tomáš Šipoš poznal na vlastní kůži zdravotnictví v Nepálu. V nemocnici Tribhuvan University Teaching Hospital v Káthmándú byl na čtyřtýdenní stáži.
Když zemi zasáhly ničivé povodně, ocitl se přímo uprostřed katastrofy. „První dvě minuty jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Jen jsem se díval a čekal, až opadne prvotní šok a nastoupí adrenalin, abych se mohl zapojit do práce,“ líčí třiadvacetiletý student pátého ročníku.
Když u sebe hospitalizovaný v nemocnici nemá rodinu, musí vstát z lůžka, dojít do lékárny, všechno si koupit a pak se vrátit a předat to lékaři. Dokonce i rukavice pro zdravotníka musí zajistit sám.