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Část obličeje měl úplně vtlačenou dovnitř. Medik o stáži v Nepálu za ničivých povodní

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Tomáš Šipoš při stáži v Nepálu | foto: archiv Tomáše Šipoše

Co všechno musí člověk zvládnout, když se ocitne v nemocnici, kde si pacienti kupují i rukavice pro lékaře? Brněnský medik Tomáš Šipoš poznal zdravotnictví v Nepálu z bezprostřední blízkosti. Během stáže zažil nejen podmínky, které by si v české nemocnici jen těžko dokázal představit, ale také ničivé povodně, po nichž se urgentní příjem proměnil v dějiště bojů o lidské životy.

Na urgentním příjmu se desítky nemocných dělí o jediný ventilátor a svému lékaři musí vybavení zaplatit předem. Medik z brněnské Masarykovy univerzity Tomáš Šipoš poznal na vlastní kůži zdravotnictví v Nepálu. V nemocnici Tribhuvan University Teaching Hospital v Káthmándú byl na čtyřtýdenní stáži.

Když zemi zasáhly ničivé povodně, ocitl se přímo uprostřed katastrofy. „První dvě minuty jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Jen jsem se díval a čekal, až opadne prvotní šok a nastoupí adrenalin, abych se mohl zapojit do práce,“ líčí třiadvacetiletý student pátého ročníku.

Když u sebe hospitalizovaný v nemocnici nemá rodinu, musí vstát z lůžka, dojít do lékárny, všechno si koupit a pak se vrátit a předat to lékaři. Dokonce i rukavice pro zdravotníka musí zajistit sám.

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