Zemřel uznávaný ochránce Podyjí. Do některých míst lidé vůbec nepatří, razil

Autor: ,
  12:02
Po krátké vážné nemoci zemřel v neděli bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, který byl jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské ochrany přírody. Byl oceňovaný nejen pro svou odbornost, ale také pro schopnost „vidět za roh“ a strategicky uvažovat, díky čemuž dokázal jít s dobou. V čele národního parku stál přes 33 let až do konce roku 2024, poté v práci pokračoval na částečný úvazek. Bylo mu sedmdesát let.
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. Do konce roku 2024 jej vedl jako ř
20 fotografií

Podle odborníků patřil k těm, kteří na konci 80. let stáli u zrodu nové éry ochrany přírody v Československu. Byl jedním z klíčových aktérů vzniku Chráněné krajinné oblasti Podyjí v roce 1979 a později také iniciátorem vyhlášení Národního parku Podyjí. Po jeho ustavení v roce 1991 se stal jeho prvním ředitelem a v čele stál přes 33 let až do konce roku 2024.

„V podstatě jsme začínali od píky, museli jsme se mnoho věcí naučit za pochodu,“ vzpomínal loni Rothröckl pro iDNES.cz.

Podle něj měli lidé v 90. letech k přírodě vřelejší vztah a společnost byla v dobrém smyslu „zelená“. „Všichni se v přírodě chovali přirozeně a vážili si jejích hodnot. Zato dnes se z chráněných území stávají atraktivní cíle velkého cestovního ruchu, kam často přichází ne dobře informovaný člověk. Pobyt tam pojímá často jako sportovní výkon, vytrácí se touha po zážitku, okouzlení sceneriemi, poznání a vzdělávání. Často proto říkám, že národní park není pouhá tělocvična v přírodě,“ líčil.

Dřív byla společnost zelená, teď mají lidé přírodu za tělocvičnu, říkal šéf NP Podyjí

I proto považoval za správné režim v Podyjí zpřísnit. „V zahraničí je běžné, že do určitých oblastí v národních parcích pouštějí na den omezené množství lidí. To by byl za mě dobrý kompromis. Každý národní park v sobě navíc má místa, kam by člověk vstupovat vůbec neměl. Je ale strašně důležité umět to lidem vysvětlovat a obhajovat často nepopulární opatření,“ popisoval.

Podyjí chránil erudicí i hlubokým vztahem

Na Rothröckla na síti X zavzpomínal bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Zpráva o úmrtí Tomáše Rothröckla mě zasáhla. Byl výjimečnou osobností ochrany přírody. Stál u zrodu Národního parku Podyjí a desítky let mu dával směr, hodnoty a respekt doma i v Evropě. Děkuji za spolupráci a za vše, co pro českou přírodu vykonal. Čest jeho památce,“ uvedl Hladík.

Kolegové na Rothröcklovi vedle odbornosti oceňovali také jeho vystupování, z nějž vyzařovala skromnost a pokora.

Ochrana parku Podyjí odvrátila katastrofu. Hrozilo jeho zatopení

„Jeho výjimečnost nespočívala jen v tom, že přírodě a péči o ni rozuměl. Chápal vývoj v čase a vnímal ho v kontextu společenských změn. Dokázal strategicky domýšlet, proč se věci dějí, co nás čeká a jak se na to musíme připravit. Takových lidí, kteří ‚vidí za roh‘ a neuhýbají před realitou, nebude nikdy dost,“ sdělil prezident Federace EUROPARC Michael Hošek.

„Byl to vizionář, který si za svými cíli uměl jít. Národní park Podyjí je toho jasným důkazem – o jeho dnešní podobu a krásu se zasloužil nezměrně. Podyjí pro něj nebylo jen projektem, byl to domov a krajina, kterou chránil nejen odbornou erudicí, ale i hlubokým osobním vztahem,“ ocenil Hošek.

Miloval poslech jelenů v říji

Ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený vzpomíná, že se Rothröckl rád toulal právě Šumavou.

„Nikdy nezapomenu, jak jsme při jedné takové návštěvě jeli autem z Vimperka na Kvildu, Knížecí Pláně, Strážný a dál. A právě někde u Strážného pronesl: Čoveče, za tu dobu, co jedeme po tom vašem parku, bych z toho našeho byl už dávno ve Vídni,“ zmínil Hubený. „Velmi často porovnával svůj národní park s tím naším. Podyjí i Šumava byly vyhlášeny ve stejný rok a ve stejný den a Tomáš k tomu rád dodával, že Podyjí je menší sestra Šumavy,“ doplnil.

Nový stavební zákon vnáší chaos do ochrany přírody, tříští kompetence

Za své působení získal Rothröckl v roce 2025 Cenu ředitele Správy Krkonošského národního parku.

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal.
Kaňon řeky Dyje
Z Anglie přijelo do Podyjí jedenáct divokých koní
Řeka Dyje v NP Podyjí
20 fotografií

„Tomáš miloval naše jeleny a jejich říji. Čas od času si dopřál pár nocí v nějakém zapadlém srubu, aby byl tomuto fantastickému podzimnímu divadlu co nejblíž. Jako klidná síla ochrany přírody pro mě představoval nedostižný vzor. V Tomášově osobě se kloubilo to nejlepší z romantizujícího konzervátorství i nejmodernějších metod správy chráněných území. To vše bylo postaveno na hlubokých znalostech a zkušenostech a rámováno neokázalou vytrvalostí a zásadovostí,“ vyzdvihl ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

Dřív byla společnost zelená, teď mají lidé přírodu za tělocvičnu, říkal šéf NP Podyjí

Premium
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Klidná síla a pro mnohé kolegy nedostižný vzor. Tomáš Rothröckl po roce 1989 pomáhal formovat nový přístup k ochraně přírody. V roce 1991 stál u založení Národního parku Podyjí a...

2. února 2026

Zemřel uznávaný ochránce Podyjí. Do některých míst lidé vůbec nepatří, razil

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

Po krátké vážné nemoci zemřel v neděli bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, který byl jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské ochrany přírody. Byl oceňovaný nejen pro svou...

2. února 2026  12:02

Dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně, líčí kalistenik

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním...

Kvůli posilování svalů není nutně třeba chodit do posilovny. Jak správně cvičit s vlastním tělem a nedělat chyby, radí Jan Zdrubecký, trenér kalisteniky z brněnské BeatUp Gym. „Kalistenika dokáže...

2. února 2026  6:03

Podzemí zkoumáme i kvůli lékům, říká. Z Moravy šéfuje jeskyňářům po celém světě

Premium
Zdeněk Motyčka je od července 2025 šéfem Mezinárodní speleologické unie.

Speleologii, jak se odborně nazývá objevování, zkoumání a porozumění jeskyním, krasu i dalším krasovým fenoménům, se Zdeněk Motyčka věnuje už více než 40 let. Kromě aktivního bádání nejen v Moravském...

2. února 2026

Divoká noc v Brně. Policisté řešili pouliční bitky i pobodání nožem

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

U dvou rvaček zasahovali v noci ze soboty na neděli brněnští policisté. Konflikt se odehrál v hudebním klubu u Šilingrova náměstí, odkud kvůli nevhodnému chování vyhodili jednoho z hostů. O hodinu...

1. února 2026  13:43

Plán na větší nezávislost divadla se zatím nepohnul, politici jej řeší až po roce

Martin Glaser vede Národní divadlo Brno od roku 2013. Kromě toho i režíruje,...

Před rokem mluvili představitelé vedení Brna o tom, že chtějí Národní divadlo Brno přeměnit na veřejnou kulturní instituci. Plán, který má přinést větší nezávislost i potenciálně více peněz, se však...

1. února 2026  11:36

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

1. února 2026  9:10

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

Jeden kluk tady omdlel a spadl hlavou na multipress, líčí šéf fitka pro introverty

Premium
Michal Gajdoš provozuje v brněnském Novém Lískovci nonstop fitness-centrum...

Kde si dřív hrály děti, dnes sportovci zvedají činky klidně ve čtyři ráno. Prostory bývalé mateřské školy v brněnském Novém Lískovci proměnil Michal Gajdoš v nonstop fitness-centrum Kameňák, které...

31. ledna 2026

Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranskému

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...

Když měl brněnský trenér Jiří Horáček zhodnotit jako bývalý bek souhru svých svěřenců Filipa Krále a Libora Zábranského po buly ve třetí třetině, kterou druhý jmenovaný poslal nekompromisně pod víko,...

31. ledna 2026  6:45

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

30. ledna 2026  15:55

Kam na dětskou nebo zubní pohotovost v Brně a Jihomoravském kraji v roce 2026

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (13. dubna 2016)

Od letošního roku mají zajištění všech typů pohotovostí – zubní, lékařské i lékárenské – nově na starosti zdravotní pojišťovny. Jak se dostupnost pohotovostí změnila v Brně a Jihomoravském kraji?...

30. ledna 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.