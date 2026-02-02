„Zkrátka už nejsem nejmladší. Bude mi sedmdesát let, jsem vlastně pracující důchodce. Ale alespoň zůstávám na částečný úvazek, takže s Podyjím jsem dál spojený,“ říkal v roce 2024 Rothröckl v rozhovoru pro redakci iDNES.cz. Tehdy se těšil, že se ve svém mimopracovním čase častěji projde přírodou a přitom bude dál parku přínosem.
Připomněl také, jakých největších úspěchů ve vedení národního parku dosáhl a popsal i svoji přestavu, jak by měla rezervace vypadat za třicet let.
V zahraničí je běžné, že do určitých oblastí v národních parcích pouštějí na den omezené množství lidí. To by byl za mě dobrý kompromis. Každý národní park v sobě navíc má místa, kam by člověk vstupovat vůbec neměl.