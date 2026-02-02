Dřív byla společnost zelená, teď mají lidé přírodu za tělocvičnu, říkal šéf NP Podyjí

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, kde absolvoval i postgraduální studia. Pak se přesunul do čela nově vznikajícího Národního parku Podyjí a tam už zůstal. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

  13:00
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Klidná síla a pro mnohé kolegy nedostižný vzor. Tomáš Rothröckl po roce 1989 pomáhal formovat nový přístup k ochraně přírody. V roce 1991 stál u založení Národního parku Podyjí a 33 let stál v jeho čele. Od roku 2024 pak pro park pracoval na částečný úvazek. Odpočinku si ale užil jen krátce, v neděli 1. února Tomáš Rothröckl v 70 letech zemřel. V rozhovoru, který pro iDNES.cz poskytl před rokem, vzpomínal na začátky parku. A popsal proměny tamní přírody i vývoj přístupu společnosti k ochraně přírody.

„Zkrátka už nejsem nejmladší. Bude mi sedmdesát let, jsem vlastně pracující důchodce. Ale alespoň zůstávám na částečný úvazek, takže s Podyjím jsem dál spojený,“ říkal v roce 2024 Rothröckl v rozhovoru pro redakci iDNES.cz. Tehdy se těšil, že se ve svém mimopracovním čase častěji projde přírodou a přitom bude dál parku přínosem.

Připomněl také, jakých největších úspěchů ve vedení národního parku dosáhl a popsal i svoji přestavu, jak by měla rezervace vypadat za třicet let.

V zahraničí je běžné, že do určitých oblastí v národních parcích pouštějí na den omezené množství lidí. To by byl za mě dobrý kompromis. Každý národní park v sobě navíc má místa, kam by člověk vstupovat vůbec neměl.

