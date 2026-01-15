Kromě toho, že chemii učí, objíždí také festivaly a další akce, kde tuto vědu přibližuje se svým týmem veřejnosti. Na konci loňského roku za svou snahu získal Cenu Jihomoravského kraje.
Kdy jste poprvé objevil své nadšení pro chemii?
V sedmé třídě, když jsme ji začali mít. Zpočátku nás zajímaly hlavně kvasné procesy, tedy jak se vyrábí víno, pivo nebo kořalka. Pak přišly klasické chemické pokusy, třeba se sodíkem. Bavilo mě to už od začátku a postupně se jen prohlubovaly znalosti.
Jaké jste měl známky z chemie?
Na základní škole jsem měl dokonce i čtyřku, ale nebylo to kvůli znalostem. Spíš jsme si nesedli s paní učitelkou. Na střední škole už jsem měl z chemie jedničky.
Jako bych vám vykládal, jak chutnají borůvkové knedlíky. Můžu to popsat desetkrát, ale stačí, když jeden ochutnáte a dozvíte se toho mnohem víc.