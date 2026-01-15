Děti si na chemii musejí sáhnout. Kuchyně je plná pokusů, říká popularizátor

Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického se snaží ve svých show přiblížit lidem chemii pomocí zajímavých experimentů. | foto: VUT

  15:00
Mnohým znepříjemňovala školní léta, pro někoho jsou vzpomínky na ni strašákem dodnes. Chemie zkrátka nemá nejlepší pověst, a není divu, že někteří učitelé zasvětili její popularizaci velkou část života. Stejně jako Tomáš Opravil z brněnského Vysokého učení technického, který vyučuje na chemické fakultě. „Nejde o to, aby se všechny děti daly na přírodní vědy. Důležité je ukázat jim, že tato možnost existuje,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kromě toho, že chemii učí, objíždí také festivaly a další akce, kde tuto vědu přibližuje se svým týmem veřejnosti. Na konci loňského roku za svou snahu získal Cenu Jihomoravského kraje.

Kdy jste poprvé objevil své nadšení pro chemii?
V sedmé třídě, když jsme ji začali mít. Zpočátku nás zajímaly hlavně kvasné procesy, tedy jak se vyrábí víno, pivo nebo kořalka. Pak přišly klasické chemické pokusy, třeba se sodíkem. Bavilo mě to už od začátku a postupně se jen prohlubovaly znalosti.

Jaké jste měl známky z chemie?
Na základní škole jsem měl dokonce i čtyřku, ale nebylo to kvůli znalostem. Spíš jsme si nesedli s paní učitelkou. Na střední škole už jsem měl z chemie jedničky.

Jako bych vám vykládal, jak chutnají borůvkové knedlíky. Můžu to popsat desetkrát, ale stačí, když jeden ochutnáte a dozvíte se toho mnohem víc.

