Majálesový průvod zaplnil Brno, tisíce studentů vyrazily s alegorickými vozy

Mladí lidé v průvodu doprovázeli šest alegorických vozů, pět za brněnské univerzity a jeden za střední školy.
Každoroční majálesový průvod je jedinou neplacenou částí festivalu, letos v něm mohli lidé slyšet kapely Chinaski, Vypsaná fixa, Refew či Manene. Po úvodním vystoupení studentských kapel na náměstí Svobody se průvod pomalým tempem vydal přes Zámečnickou ulici a Dominikánské náměstí na Pekařskou a odtud přes Mendlovo náměstí na výstaviště. Po celou dobu hlasitý průvod doprovázely desítky policistů i strážníků, kteří dohlíželi na pořádek i dopravu.
|
Festivalovou sezonu jižní Moravy odpálí v páteční svátek Brněnský Majáles
Brněnský Majáles letos připravil několik novinek, většina z nich se týkala vstupného. Poprvé se pořadatelé spojili s platformou Spotify. „Partnerství se Spotify je pro nás splněný sen. Pro většinu našich návštěvníků je Spotify každodenním zdrojem oblíbené hudby. Teď si prostřednictvím Spotify najdou i svůj oblíbený festival,“ uvedl za pořadatele Michal Šamánek.
Na hudební platformě je už od konce dubna dostupný oficiální majálesový playlist, který odpovídá letošnímu line-upu festivalu. Poslechnout si jej lidé mohou až do poloviny května.
Další dvě novinky souvisí se vstupenkami, které lze koupit na webu festivalu. Pořadatelé letos poprvé umožnili vstupenky koupit na splátky nebo s odloženou platbou. Novinkou je také větší odstupňování ceny vstupenek podle věku návštěvníků. Počet prodaných vstupenek a návštěvnost festivalu pořadatelé neuvádějí.
|
Majáles v Brně začal průvodem s alegorickými vozy, hudba bude až do rána
Brněnský Majáles na brněnském výstavišti potrvá až do časných hodin sobotního rána, na třech pódiích vystoupí téměř tři desítky kapel a dýdžejů, mimo jiné je na programu brněnská premiéra koncertního projektu BUKA, tedy uměleckého alter ega tuzemského rappera Viktora Sheena, vystoupí Ben Cristovao, Dorian & Lboy, Jiří Korn, David Koller či Horkýže Slíže. Před 20:00 je na programu korunovace nového krále a královny festivalu, na které kandidují páry ze všech pěti univerzit.