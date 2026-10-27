Pravěk v jeskyních
Ve Výpustku v Moravském krasu se od středy až do soboty konají dětské prohlídky s medvědem Brunem, vždy v 15:30 a 15:45. Vstupenky je potřeba zakoupit předem online na webu Jeskyně Výpustek.
Zájemci o dávnou historii pak mohou v neděli zamířit do Kateřinské jeskyně na speciální archeoprohlídky. Dozvědí se zajímavosti z historie, prohlédnou si pravěké jeskynní kresby a vyzkoušejí si jednu z metod archeologického výzkumu. Otevřené budou i další zpřístupněné jeskyně.
Sladký víkend na zámku
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Čokoláda se sushi, lososem i ve víně. Brno okusilo exotické pamlsky
Čokoládou, pralinkami a dezerty bude o víkendu vonět zámek ve Valticích na Břeclavsku. Oblíbený ČokoFest přiveze desítky vystavovatelů a speciality z Česka i zahraničí. Chybět nebudou soutěže ani program pro děti a dospělé.
Oslavy státu
Ve sváteční středu si lidé připomenou vznik samostatné Československé republiky na několika místech kraje. V Brně se v 10 hodin uskuteční vzpomínkový akt u pomníku TGM na Komenského náměstí, už o hodinu dříve bude ve Znojmě na náměstí Republiky nebo v Kuřimi na náměstí 1. května.
Výlov s kuchařskou show
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Bahno za kalhotami, kapří klobásy a 200 tun ryb. Výlov Vrkoče lákal davy
Z rybníka Vrkoč u Ivaně na Brněnsku si zájemci můžou koupit ryby od pátku až do neděle. Program k výlovu začne každý den v 10 hodin a nabídne i kulinářské ukázky. V pátek se zájemci dozvědí, jak filetovat kapra, v sobotu uvidí živé vaření a v neděli se představí místní šéfkuchaři se světovým gastrem. Připravené jsou i degustace a soutěže pro děti.
Strašidelný vodní svět
Plavky místo kostýmu? Na Halloween v brněnských Kohoutovicích se hodí obojí. Aquapark už tuto sobotu od 14 do 19 hodin ovládnou čarodějnice a strašidla. Provozovatelé připravili soutěže, vodní hrátky, diskotéku i tvořivé dílny. Děti do čtrnácti let včetně mají základní dvouhodinový vstup zdarma.
Dýňový svět
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OBRAZEM: Tady i straší! Tisíce dýní v halloweenském areálu tvoří fascinující svět
Tisíce dýní, tematické dekorace a fotokoutky lákají do areálu Světa dýní v Drnholci na Břeclavsku, který je otevřený až do 17. listopadu. Denně od 10 do 20 hodin si návštěvníci prohlédnou dýňové pyramidy nebo domeček. Vyzkoušet mohou také bludiště, šlapací motokáry a trampolíny. V sobotu se otevírací doba prodlužuje do 21 hodin a nechybí živá hudba.
Pestrá kouzla vědy
Brněnské science centrum VIDA! na výstavišti nabídne od středy až do neděle každý den od 10 do 18 hodin program spojující pokusy, technologie a tvoření. Děti si vyzkoušejí ovládání robofenky Kvida, zapojí se do dílny Školy čar a kouzel nebo navštíví science show Světlušky. Připravená je také dronová aréna a kreativní Bastlírna.
Světlo a květiny v kasematech
Výstava Flowers & Lights promění kasematy hradu Špilberk ve světelnou podívanou s barevnými projekcemi a květinovými instalacemi. Vstupenka zahrnuje také návštěvu expozice Kasematy válečné.
Akci je možné navštívit od středy až do neděle, otevřeno bude od 10 do 22 hodin. Základní vstupné stojí 300 korun, zvýhodněné 180 korun.
Dušičkové příběhy
Tajuplné podzemí v centru Brna nabízí program pro dospělé i rodiny s dětmi. V kostnici u svatého Jakuba se o víkendu uskuteční dušičkové prohlídky při svíčkách. Labyrint pod Zelným trhem připravuje na sobotu rodinnou akci s názvem Příběhy brněnských nebožtíků, při němž se lidé seznámí s osudy historických postav a zapojí se do příběhu o elixíru života.
V neděli čekají na děti ve Sklepě pod Novou radnicí Slovanské mýty a báje se světem vodníků, Morany, Vesny a Hejkala. Podrobnosti lze zjistit a vstupenky zakoupit na webu Brněnského podzemí.
Na Halloween vyjede do ulic Kniha v šalině
Brněnská tramvaj Drak se na Halloween promění v pojízdné literární dobrodružství. Dopoledne se rodiny vydají centrem města za strašidly a pověstmi, večerní jízda pro dospělé zamíří na Cejl spojený s temnými příběhy z 19. století. Číst a hrát budou studenti JAMU a přidají se také autoři knih.