Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch nejlepších vín z hroznů vypěstovaných na Pálavě a jejím okolí s úctou a maximální šetrností k přírodě. Pod stromeček zvládnou Foltýnovi vyrobit a bezpečně doručit i láhve s originálním věnováním přímo na etiketě.
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let.

Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let. Zapojují se i jejich rodiny. | foto: Vinofol

Na přání zákazníků umí ve Vinofolu opatřit etikety na míru.
Už je to více než třicet let, kdy se Richard s bratrem Pavlem pustili do podnikání s tím, co viděli u svého táty i dědečků. Tehdy si ani nepomysleli, že by víno mohlo čekat na svého degustátora jinak než pod korkem. Ale trendům se nebrání. Ať už jde o odrůdy, ekologické postupy, moderní technologické vybavení.

K rybě sekt nebo suchá vína

Tradiční štědrovečerní večeři rodina Foltýnových začíná přípitkem. A jak jinak, než vlastním sektem. Ten nechávají zrát v přímo v láhvi. Má příjemnou svěžest i perlivost, kterou provází citrusovo – oříškové tóny. Právě lehčí, svěží a suchá vína pak Foltýnovi doporučují nalévat i ke kaprovi nebo jiným rybám. Vinařští bratři doporučují Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Pinot Blanc nebo Chardonnay, kdo by měl zálusk na aromatičtější vína, může sáhnout po Tramínu červeném nebo Pálavě. Posezení u stromečku i ve vinařské rodině pravidelně korunuje sledování kultovních Pelíšků. U nich už rozlévají do sklenic víno červené. Na pohodový zimní večer se hodí i taková, která zrají minimálně 18 měsíců v dřevěných sudech z Francie, konkrétně z Francouzského dubu a stejnou dobu potom v láhvi.

Co se však za roky nezměnilo, je úcta k révě, Foltýnovi si cení kvality a vinohrady nepřetěžují. Nejen bratři, ale i celá vinařská rodina Foltýnů s oblibou připomíná, že u nich se jde cestou maximální kvality a ne maximálního výnosu. Motto vinařství zní jeden keř-jedna láhev.

„První vinice jsme měli doma v Novosedlech na jižní Moravě. Postupně se přidaly další, v Pavlově, Mikulově, Horních a Dolních Věstonicích, Novém Přerově nebo Pasohlávkách. Všechno je to v dosahu, bez zbytečného svážení z velké dálky. To nám umožňuje mít stoprocentní kontrolu nad vším, od výsadby a pěstování až po finální zpracování hroznů a prodej vína. Každá vinice má své jedinečné terroir, to znamená jiné půdní a klimatické podmínky, které zvýrazňují jedinečnost každého vína z dané oblasti. Třeba z řádků pod Pálavou je víno s výraznější mineralitou díky vápencovému podloží. I v tomto dokážeme zákazníkům poradit,“ vysvětluje Pavel Foltýn.

Rodinný podnik

A poradit dokáže nejen on. „Vinařině se věnuje celá rodina. Jsme s révou, hrozny i výsledným vínem pevně provázaní všichni členové. Už i děti vedou degustace, pracují v oblasti obchodu a mají třeba své zákazníky… Prostě dělají, co je potřeba,“ doplňuje svého bratra Richard Foltýn.

Například na obchodním oddělení, kde působí Richard Foltýn mladší, je před Vánoci značný frmol. Lidé mohou z Vinofolu ochutnat vína 26 odrůd a na vinařském e-shopu si mohou nakombinovat své dárkové sady i podle vlastních preferencí. „Máme nachystané předvýběry, třeba Medailovou kolekci, Prestige kolekci, sadu pod stromeček z Pálavy i třeba výběr suchých vín. Vedeme taky dárkovou kombinaci, která nabízí širokou paletu vín a vybere si z ní opravdu každý,“ vyjmenovává Richard Foltýn mladší.

Cinkají nejen skleničky

Přestože bratři Richard a Pavel Foltýnovi nejvíce cení, když se k nim spokojení zákazníci rádi vracejí, můžou se chlubit i uznáním od hodnotitelů vín po celém světě na mezinárodních i tuzemských soutěžích, kam svá vína pravidelně posílají. A medaile jim jen cinkají. Vinařství Vinofol každoročně sbírá ocenění z renomovaných soutěží jako třeba AWC Vienna, San Francisco a nebo třeba Salón vín ČR. Vína oceněná na tuzemských i zahraničních soutěžích Foltýnovi seřadili do exkluzivní Medailové kolekce, v níž ocenění degustátor najde více než 25! Medaile však lidé najdou i na většině lahvích v dalších kolekcích.

Ve Vinofolu umí také láhve vlastního výběru zabalit do několika dárkových provedení obalů. Zákazník si může vybrat barvu kazety nebo třeba to, jestli bude dřevěná. „Víno je skvělý dárek, udělá radost jemu i jí. A kromě kvalitního vína dáváte také příslib příjemného prožitku,“ ujišťují vinaři z Novosedel.

Bezpečné doručení až pod stromeček

Ať už si objednáte jednotlivé láhve, sestavenou sadu nebo kolekci se správnými skleničkami i vývrtkou, o doručení se bát nemusíte. „Roky praxe nás naučily své. Dnes už spolupracujeme jen s osvědčenými a spolehlivými dopravci, kteří za poslední roky nerozbili ani jednu láhev. Vše nakládáme ručně a s maximální péčí,“ ujišťuje Richard Foltýn.

Aby vína dorazila včas a obdarovávaní je opravdu našli pod stromečkem, je potřeba objednávku zadat nejpozději 19. prosince. Foltýnovi stíhají vyrobit dárkové skleničky i etikety podle přání zákazníků. Objednávku na takové originální vánoční překvapení je potřeba zajistit do poloviny prosince. Vlastní potisk se může hodit také třeba k jubileu, svatbě nebo na firemní akci.

Degustace ve sklepě i rozkvetlém vinohradu

Kdo by chtěl rodinné vinařství Vinofol navštívit osobně, může se těšit na originální degustace. Kromě osvědčených ochutnávek v degustačním sklepě Veltlinium 1874 v Horních Věstonicích je možné vyzkoušet vína i v nově otevřeném, moderním winebaru a vinotéce Cihelna v Novosedlech a je možné navštívit i nově otevřenou Enotéku s apartmány v centru Mikulova. Ve zmíněných vinařských domech si víno vyberete ze speciálního dispenzoru A degustaci si tak můžete řídit sami, podle svých chutí.

„Rádi provázíme hosty se sklenkou vína i přímo našimi vinohrady. Degustaci mezi řádky pořádáme v každém ročním období. Hezké je to na podzim, ale i v létě, když kvete rudý jetel inkarnát a další květiny, které sejeme na plochu mezi révu,“ přibližuje Jitka Foltýnová, zástupkyně nejmladší generace vinařské rodiny.

Ve vinařství Vinofol bratří Foltýnů je pravidlem, že z jednoho keře se vyrobí jedna láhev.

Rostliny mezi hlavami révy mají kromě okrasné funkce především tu podpůrnou. Některé vážou vzdušnou vlhkost a stahují ji révě ke kořenům, jiné dodávají keřům i půdě prospěšné látky a po posečení slouží jako hnojivo. Stačí se domluvit a ekologii v praxi si návštěvníci mohou prohlédnout na vlastní oči. Stejně jako keře, na kterých zrají bobule mířící do sklenky.

