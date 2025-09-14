Bylo to začátkem srpna, když se trojice dívek na jihu Moravy pokusila ukrást zboží v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Nezletilé zákaznice však na parkovišti zadržel pracovník ostrahy, který následně přivolal strážníky.
Hříšnice se snažily svůj čin obhájit tvrzením, že jde o splnění úkolu pro sociální sítě. Tuto výmluvu však strážci zákona neakceptovali. Případ dále vyšetřuje policie a pachatelkám hrozí v krajním případě až rok vězení.
Jiný incident související se sociálními sítěmi se odehrál koncem srpna v prodejně Albert v brněnských Kohoutovicích.
„Otravné je, když natáčejí i při placení, komentují práci pokladního a jsou při tom drzí.“