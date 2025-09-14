Krádeže jako výzva z TikToku. Nebezpečný fenomén se objevil už i v Česku

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

  20:00
Honba za popularitou na sociálních sítích přivádí mladé lidi stále častěji do konfliktů s okolím i se zákonem. Problémy s TikTokovými výzvami, natáčením u pokladen v obchodech nebo vymlouváním se na „úkol od sledujících“ už řeší i česká policie. Jeden z posledních případů se odehrál v Kuřimi u Brna.

Bylo to začátkem srpna, když se trojice dívek na jihu Moravy pokusila ukrást zboží v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Nezletilé zákaznice však na parkovišti zadržel pracovník ostrahy, který následně přivolal strážníky.

Hříšnice se snažily svůj čin obhájit tvrzením, že jde o splnění úkolu pro sociální sítě. Tuto výmluvu však strážci zákona neakceptovali. Případ dále vyšetřuje policie a pachatelkám hrozí v krajním případě až rok vězení.

Jiný incident související se sociálními sítěmi se odehrál koncem srpna v prodejně Albert v brněnských Kohoutovicích.

„Otravné je, když natáčejí i při placení, komentují práci pokladního a jsou při tom drzí.“

Krádeže jako výzva z TikToku. Nebezpečný fenomén se objevil už i v Česku

Honba za popularitou na sociálních sítích přivádí mladé lidi stále častěji do konfliktů s okolím i se zákonem. Problémy s TikTokovými výzvami, natáčením u pokladen v obchodech nebo vymlouváním se na...

14. září 2025

