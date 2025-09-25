Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Marek Osouch
  5:44
Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po několikaměsíčním testování spustili ostrý provoz linky, jenž umožní z již nepotřebných oděvů vyrobit materiály, které najdou využití v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví.

Je to možné díky tomu, že tato speciální linka, kterou obsluhují čtyři pracovníci, umožní kombinovat různé druhy textilu a obohatit je o další vlákna a prvky. Celkem může výsledný produkt obsahovat až osm vrstev, které využití původního textilu zněkolikanásobí.

Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
Firma Retex spustila v Moravském Krumlově novou linku, umožňující lepší zpracování textilu. Z nepotřebných oděvů vyrobí materiály, využitelné v armádním sektoru, zdravotnictví nebo letectví. (září 2025)
18 fotografií

„Je to vždy o zákaznících, co potřebují. Stále nemáme vyčerpané možnosti této linky, která je svého druhu jediná nejen u nás, ale i v Evropě a možná i ve světě,“ oznamuje ředitel společnosti Robert Šimek.

Dosud mohli na jiné lince dát dohromady jen tři vrstvy, což je ohledně požadavků trhu limitovalo. „Navíc můžeme uspořit prostor a váhu tím, že se chceme pokusit vměstnat osmicentimetrový izolační materiál do jednoho centimetru,“ přibližuje šéf společnosti, která na jihu Moravy a ve druhém závodě u Liberce zaměstnává 218 lidí.

Na trh se nyní bude snažit dodávat materiály v kvalitě takřka jako od prvovýrobců. Díky využití oděvů, které získává čím dál častěji zdarma, navíc stlačí níž náklady. „Podařilo se nám dokonce vyvinout materiál do stavebnictví, na který míříme pěti kahany, ale ani po patnácti minutách vůbec nehoří,“ líčí Šimek, jak dokážou „vypiplat“ staré textilie, ať už z domácího šatníku, nebo průmyslu.

Kam s oděvy?

Obce a města mají od letoška povinnost zajistit jejich třídění ve sběrných dvorech nebo kontejnerech v ulicích. Patří do nich jen čisté oblečení, které je zabalené v pytlích.

Znečištěné oděvy nebo děravé boty do speciálních nádob nepatří. V Brně je možné tento druh odpadu odevzdat ve sběrném dvoře na Jedovnické 4. Pokud už je opravdu nevyužitelný, zamíří do spalovny.

Staré bundy nebo kalhoty tak mohou najít využití v izolaci v domech, ale i v letectví nebo zdravotnictví. „Nepředstavujte si klasický operační sál, ale spíš polní nemocnici, kam můžeme na lůžka dodávat matrace, které je možné v těchto podmínkách snadno vyčistit jen párou,“ nastiňuje Šimek průnik i do sektoru armády a zbrojního průmyslu.

Základní surovina přitom Retexu ubývat nebude, spíš naopak. Podle výkonného ředitele Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Jiřího Česala se každý rok na český trh dostane 90 tisíc tun oděvů. Od letoška navíc mají obce povinnost zajistit separaci textilu, aby staré oblečení nekončilo v běžné směsné popelnici.

Třeba v Brně už je to poměrně dlouhodobá praxe. A tamní odpadová společnost SAKO pozoruje rostoucí množství vytříděných oděvů. „Zatímco ještě v roce 2019 to bylo 390 tun textilu, loni už 514 tun,“ uvádí mluvčí městské firmy Michal Kačírek s tím, že v ulicích Brna provozují celkem 242 kontejnerů.

Nádoby na starý textil přitom mají v krajském městě i další společnosti, mezi nimi například Diakonie nebo boskovická firma Textil-Eco.

„Rozemleté“ oblečení na lince firmy Retex

Oblečení vyhozené do specializovaného kontejneru putuje nejdřív na třídicí linku, kde se rozhodne, zda půjde potřebným, nebo do secondhandů, popřípadě už kvůli svému stavu zamíří rovnou na recyklaci. Není tak vyloučené, že skončí právě v městečku na Znojemsku známém hlavně díky Slovanské epopeji.

Podle Česala je podobných podniků jako Retex v Česku stále málo. „Odhadoval bych to na jednotky, maximálně nižší desítky,“ sděluje.

Experti přitom upozorňují, že bez kvalitního dotřiďování a domácích kapacit pro recyklaci bude stále značná část této hodnotné suroviny končit na skládce nebo ve spalovně.

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Brzy však přibude nová firma, která se chce recyklaci věnovat. Podle Institutu cirkulární ekonomiky ji plánuje Diakonie Broumov spustit na východě Čech a do budoucna počítá i s další pobočkou v Ostravě. „Jejím cílem je převádět zejména textilie na izolační desky ve stavebnictví s voděodolnými a akustickými vlastnostmi,“ přibližuje analytička institutu Nina Hromádková.

Podobný záměr, tedy výrobu desek z použitého oblečení, avizují i podnikatelé v Křižanovicích na Vyškovsku, kde se v tamním statku válí hromady textilního odpadu, které značně znervózňují místní obyvatele. Teprve se však uvidí, jestli se tento plán naplní.

Naopak z brněnských Horních Heršpic má navezený odpad, v němž byla i bílá vlákna textilu, brzy zmizet zpět do Německa, jak se to povedlo u Jiříkova na Bruntálsku. „Mělo by se tak stát v příštích týdnech,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Náskok 21 bodů nestačil. Žabiny jasně padly v Zaragoze a Euroligu si nezahrají

Basketbalistky Žabin nezvládly odvetné utkání kvalifikace Euroligy v Zaragoze. Prohrály 59:82, což i přes úvodní domácí výhru 81:60 na postup mezi 16 nejlepších celků nestačilo. Španělky byly v...

24. září 2025  19:50,  aktualizováno  23:31

OBRAZEM: Tady i straší! Tisíce dýní v halloweenském areálu tvoří fascinující svět

Bezmála čtyři tisíce dýní tvoří kulisy osobité atrakce v Drnholci na Břeclavsku. Na prostoru dvou hektarů tam své brány každoročně na podzim otvírá Svět dýní, dokreslující sychravou „halloweenskou“...

24. září 2025  16:01

Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum

V Troskotovicích na Brněnsku se společně se sněmovními volbami příští týden uskuteční referendum, v němž mají obyvatelé vyjádřit svůj názor na stavbu nové železniční tratě mezi Brnem a Znojmem....

24. září 2025  14:10

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

24. září 2025  11:40

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká krajský lídr SPD Ševčík

Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...

24. září 2025  11:18

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

Výstavba projektu Brno Jedna na místě bývalých plynáren firmy innogy je zárodkem přeměny zanedbané čtvrti mezi ulicemi Cejl a Křenová ve východní části širšího centra města. Jeho součástí je dvojice...

24. září 2025  9:22

Proslul stavbami i podporou umění. Ukradenou sbírku chodil sledovat na výstavy

Ve sbírce brněnského rodáka Václava Dvořáka se nacházely cenné plastiky a obrazy. V roce 1959 si na něj však došlápl komunistický režim a kvůli „zatajování cenných předmětů ve svém vlastnictví“ a...

24. září 2025  6:02

Nález munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu

Při zemních pracích v Brně na křižovatce Jana Babáka, Tábor a Kounicova se v úterý našly části munice a zbraní z druhé světové války, mezi nimi i protitankové granáty. Oblast byla od odpoledních...

23. září 2025  16:40,  aktualizováno  22:18

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic

Na konci minulé sezony slavili brněnští basketbalisté v nejvyšší soutěži postup do finále po devětadvaceti letech. Čekání na další takovou radost by nyní chtěli zkrátit na minimum, pokud možno jenom...

23. září 2025  16:15

Na útěku před policisty omylem zamířil přímo do jejich objektu, zamotal se v drátu

Nepříliš šťastnou únikovou cestu zvolil mladík, kterého policisté v Brně honili kvůli pokusu o krádež. Muž se rozhodl přeskočit plot, netušil však, že za ním leží policejní objekt. Navíc se zamotal...

23. září 2025  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.