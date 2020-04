Na jižní Moravě otestují tisíce lidí, nově se zapojí i praktičtí lékaři

„Postup bude na každém místě odlišný. Celkem by však mohlo být otestováno až 28 tisíc lidí. Podrobnosti sdělíme, až chystaný protokol potvrdí etická komise,“ informoval za ministerstvo zdravotnictví David Šíma.

Do rozsáhlého testování se na jižní Moravě pustí i Brno ve spolupráci s výzkumným centrem Ceitec a sdružením Podané ruce. Zaměří se na pracovníky v sociálních službách, jejich klienty i bezdomovce.

Brno zřizuje jedenáct domovů pro seniory, v nichž jsou ubytované asi dvě tisícovky klientů, o které se starají stovky lidí.

„Musíme mít možnost při sebemenším podezření na koronavirovou nákazu – ale pokud to půjde, i plošně a rychle podle aktuální potřeby – otestovat jak personál, tak samotné klienty. Pokud bychom případnou nákazu včas neodhalili, byl by to opravdu velký problém,“ prohlásila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Vědeckému centru pomůže univerzitní sbírka

S testováním se má začít v pátek, do té doby chtějí mít radní jasno, kdo a kdy přijde na řadu. Analýzu vzorků si vezme na starost výzkumný institut při Masarykově univerzitě, který už dnes testy vyhodnocuje.

„Nyní jsme schopni navýšit vyhodnocení o padesát až sto další testů denně. Předpokládáme, že je alespoň zčásti zaplatíme z vlastních zdrojů,“ sdělil ředitel Ceitecu Jiří Nantl, který stojí v čele kandidátky ODS do krajských voleb.

Brno se zatím na platbách podílet nebude, vědeckému centru tak vystačí peníze maximálně na dva měsíce práce. Spoléhá na sbírku, kterou už před časem vyhlásila Masarykova univerzita a do níž už dárci naposílali přes dva miliony korun, které směřují dobrovolníkům z řad studentů univerzity. A teď část peněz dostane i Ceitec.

Už ve středu podstoupilo rychlotesty na 2 500 zaměstnanců domovů pro seniory a se zdravotním postižením, které spadají pod Jihomoravský kraj. Je to zhruba polovina všech zaměstnanců pobytových sociálních služeb v kraji.

U pěti je podezření na nákazu, jsou proto v karanténě. Pokud klasické testy nemoc prokážou, podstoupí je další lidé, kteří s nakaženými byli v kontaktu.

Dvacet testů pro každou ordinaci

Další novinka ohledně testování přichází už dnes. Zapojí se do něj totiž i praktičtí lékaři. Ti se zaměří na lidi v karanténě, kteří se setkali s nakaženým člověkem, ale sami příznaky nemají.

Doktoři také využijí takzvané rychlotesty, kterými se zjišťuje přítomnost protilátek na koronavirus v těle. Ty se vytváří až ke konci nemoci, proto do ordinací zamíří lidé, jimž končí čtrnáctidenní karanténa.

„Každý by se měl obrátit na svého ošetřujícího lékaře. Ten buď provede test sám, nebo odkáže na kolegu, který testuje. Do budoucna zveřejníme seznam ordinací, na které se mohou lidé v karanténě obrátit. Až se rozběhne chytrá karanténa, předpokládám, že vše se bude koordinovat centrálně,“ uvedl jihomoravský předseda Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka.

Ordinace na jižní Moravě dostanou podle krajského radního pro zdravotnictví Milana Vojty (ANO) 16 tisíc rychlotestů. „Jsou pro praktické lékaře, kam dochází dospělí i děti. Každý jich obdrží zatím dvacet, ale lze je dozásobit,“ řekl.

Počet osob s covid-19 dle krajů