Na jižní Moravě padly teplotní rekordy, hospody ožívají až po západu slunce

V pondělí nevydržel ve Strážnici ani osmdesát let starý rekord 35,5 stupně – za druhé světové války naměřili meteorologové hodnotu o 0,9 stupně nižší.

Jihomoravští záchranáři měli nadprůměrně výjezdů hlavně v sobotu. Především senioři a chronicky nemocní kolabovali. „Druhou linií bylo, že spousta lidí vyrazila ven a podnikala venkovní aktivity a v důsledku toho jsme měli i více úrazů. A cyklisté málo pili, jeli třeba přes pravé poledne, přecenili síly, nedělali přestávky, takže kolabovali i oni,“ popisuje mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Riziku se snaží předcházet například v domově pro seniory v Břeclavi. „Klienty, kteří jsou toho schopní, posadíme pod pergolu, napustíme jim lavorky studenou vodou a aktivizační pracovnice s nimi pobudou a popovídají si,“ líčí šéf domova David Malinkovič.

V brněnském Domově pro seniory Vychodilova zase aktivity přesouvají do společných klimatizovaných prostor a vynechávají procházky po zahradách. „Dáváme taky v pokojích mokrá prostěradla na větráky,“ líčí ředitelka Marie Lemanová.

Slunce - nepřítel alkoholiků

Dalo by se čekat, že s větším teplem poroste zájem o pivo i zmrzlinu. Lidé ale upřednostňují stín a koupání před vycházkou do rozpálených ulic, jak pozoruje třeba Kamila Gavorová z brněnské zmrzlinárny Ještě jednu. Lidé sem přijdou hned po otevření a pak jsou hluchá místa. „Větší nával je po čtvrté a jedeme většinou bez zastavení až do zavíračky v půl sedmé, kterou mnohdy překročíme i o dvacet minut,“ líčí.

Brněnská Pivovarská restaurace U Richarda vaří sice standardně obědy, ale lidé chodí až kolem páté šesté hodiny, nárazově se naplní zhruba v osm. „Všichni hosté dorazí téměř společně a musíme rychle odbavit vše cca za dvě hodiny. Prodeje piva jsou paradoxně nižší, protože navzdory naplnění kapacity v krátkém čase více piva prodat neumíme. Samozřejmě se snažíme na tyto nárazové hodiny posílit kapacity brigádníků, ale nestačí to,“ líčí Petr Kobzík.

Jak podotýká manažer brněnské Stopkovy plzeňské pivnice Igor Přibyl, v tyto dny se pohybují po ulicích města opravdu jen ti, co skutečně musí, turisté a výletníci a pak i všichni ti ostatní „vylézají z nory“ se západem slunce.

„Slunce je, jak se říká, nepřítel alkoholiků. (smích) Během dne by si víc než jedno nebo dvě piva dal jen blázen,“ míní. Neplatí to ale jen o konzumaci piva. „Málokdo si dá, když je venku 35 stupňů, guláš se šesti nebo tradiční českou kuchyni. Ale nebojte se, večer to všichni doženou, až se vrátí z koupališť a výletů, to se potom hoduje za celý den…“ dodává.

Manažer restaurace Pivovarská Starobrno Patrik Zimolka zase říká, že mírně klesla návštěvnost, ovšem spotřeba piva zůstává na průměru. „Ten, kdo přijde, tak jednoduše víc vypije, bohužel pro nás však hosté méně konzumují jídlo,“ pozoruje.

Podobná úměra platí i v zoo – lidé jsou teď raději na koupališti. „Samozřejmě dbáme maximálně na neustálý přístup zvířat k čerstvé vodě. Všechna mají možnost se schovat do stínu,“ popisuje za brněnskou zoologickou zahradu Monika Brindzáková.

Zvířata mohou využít i vnějšího ochlazování. Jeleni sibiřští, jeleni milu a pekari mají bahniště, což jsou jámy s mokrou hlínou. Sobi vodní mlhu a kropení, závlahu si zase užívají lamy, klokani, tapír a kapybara. Ledovač dostává lední medvěd a pro medvědy kamčatské a lední tady občas chystají i speciální ledové dorty.

Vlaky chladí, koleje se sledují

Ne vždy se dá cestování odložit, ve vlaku je ale navzdory venkovním teplotám snesitelně. Na většině páteřních linek IDS JMK od začátku prázdnin jezdí nové vlaky Moravia patřící kraji. „Tyto spoje jsou provozované již jako klimatizované,“ připomíná mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Výhled počasí Horké počasí bude podle meteorologů pokračovat na jižní Moravě až do soboty. Ve středu má být až 33 stupňů a v dalších dvou dnech ještě o stupeň víc. V neděli se by se ale mělo výrazněji ochladit na průměrné teploty odpovídající konci srpna.

Potenciální komplikace mohou představovat velmi prudké teplotní výkyvy, lidé se ale nemusejí bát, případné vybočení nebo dokonce zlomení kolejnice je naprostá výjimka. „V tropických dnech přesto preventivně posilujeme kontrolní činnost a ve větší míře vyjíždíme s měřicími vozy a provádíme diagnostiku tratí,“ potvrzuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Cestující vlaky a autobusy RegioJet zase standardně dostávají k jízdence zdarma balenou pramenitou vodu. „Celkové prodeje vody, ale i ostatních chlazených nápojů vzrostly oproti květnu o osm až deset procent,“ řekla PR manažerka Alexandra Janoušek Kostřicová.

Výstava ve sklepě potěší

Lidé jsou v parných dnech rádi za každé místo, kde se mohou zchladit. Pochvalují si například výstavu Tajuplný svět v Žabím sklepě v areálu valtického zámku. „Návštěvníci k nám chodí hlavně kvůli samotné výstavě, ale jakmile zjistí, že se nachází ve sklepě, jsou nadšení ještě mnohem víc. Když pak vyjdou ven, jsou vděční, že se mohli zchladit,“ líčí brigádnice Blanka Zámečníková.

Například v jeskyních Moravského krasu evidují větší počet návštěvníků naopak spíše v deštivých dnech, kdy lidi chtějí jít někam „pod střechu“. Punkevní jeskyně jsou ale vyprodané celé léto.

Mnohé možná překvapí, že i v horkých letních dnech si část lidí zajde do sauny. „V létě pomáhá lepší termoregulaci a člověk se pak méně potí,“ vzkazují z wellness Infinit Maximus.