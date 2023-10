Je to nečistý zdroj, otočilo vedení Brna. Odmítá nový kotel na spalování odpadu

Čistá energie z odpadu, hlásá zářijová strana nástěnného kalendáře Brna, jenž má na každý měsíc nějaké heslo, stejně jako web představující obří projekty druhého největšího města v zemi.

Ostatně ještě loni na podzim brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) opakovaně před volbami hovořila o tom, že výstavba nového kotle a energetické využití komunálního odpadu ze širokého regionu je jedním z pilířů pro odklon od využívání zemního plynu, zejména toho ruského, pro výrobu tepla.

Sešel se ale rok s rokem a představitelé té stejné brněnské ODS začínají tvrdit úplný opak. Najednou je odpad nečistý zdroj, jenž bude mít negativní vliv na život Brňanů. „Je to spousta tun odpadu, které se tady budou pálit, a všechny tyto látky se vypustí do ovzduší,“ tvrdí náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS), jenž má na starosti právě energetiku města.

V postoji ve straně i městské radě není osamocen. Jiní dnes už dokonce o odpadu hovoří jako o „bordelu, který tu vyletí do vzduchu“.

Od čtyřmiliardové zakázky, o niž má zájem jen jedna firma, se odvrací i investiční náměstek René Černý (ANO). „Je ve veřejném zájmu, abychom takto emisemi a dopravou zatížili Brno?“ klade si otázku.

Vysvětlení, která se nyní začínají objevovat, jsou však v přímém rozporu s tím, co sama městská firma SAKO Brno, jež stávající spalovnu provozuje a má nový kotel stavět, prezentuje na vlastním webu. Tam mimo jiné odpovídá na to, jestli zařízení na 132 tisíc tun odpadu za rok negativně neovlivní ovzduší ve městě.

„Celý proces čištění spalin je ovládán řídicím systémem automaticky tak, aby na výstupu ze systému čištění spalin byl zbytkový obsah sledovaných škodlivin nižší, než jsou přípustné emisní limity. Účinnost čištění spalin je u znečišťujících látek na úrovni 99 procent,“ píše se na internetových stránkách.

Opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení) tak Kerndlovo tvrzení, že se v nadsázce řečeno budou Brňané dusit, označila za pseudoargument. „Dopady byly vyhodnoceny v posouzení vlivu na životní prostředí EIA s kladným výsledkem,“ podotkla.

Tím ostatně argumentuje i člen představenstva společnosti SAKO Brno a zároveň brněnský koaliční zastupitel Jakub Hruška (KDU-ČSL). „Pokud se projekt nebude realizovat, nedojde ke snížení emisí CO2 ani ke snížení závislosti na fosilních palivech. Navíc nutně dojde ke zvýšení ceny tepla,“ upozornil.

Podíl tepla z odpadu s novým kotlem vzroste na třetinu

Drápalová ještě navíc doplnila, že kotel ve výsledku sníží cenu tepla pro Brňany, protože jeho výroba z odpadu je výrazně levnější než u plynu i plánované dřevní štěpky. S novým zařízením vzroste podíl odpadu na celkovém objemu v Brně vyrobeného tepla z pětiny na necelou třetinu a i po případném zavedení nutnosti platit emisní povolenky, jak je tomu dnes u plynu, bude výroba tepla z odpadu podle ní stále výhodná.

Drápalová odhaduje, že by úspora v ceně tepla mohla být deset procent, oproti současné spotřebě by tak domácnosti mohly ročně ušetřit za teplo asi 2 400 korun.

Nový kotel podporují kromě zmíněného Hrušky i další lidovci. Jenže ODS stačí, když s ní pro zastavení projektu, na jehož přípravu se už vynaložily desítky milionů a je na něj dokonce přiklepnutá dotace z ministerstva životního prostředí ve výši 2,8 miliardy, zvednou ruku volební spojenci z TOP 09 a koaliční hnutí ANO.

„Ještě nevím, jak budu hlasovat. Na jednu stranu je tu ekonomický profit, který je ku prospěchu firmy, druhým je veřejný zájem pro celé Brno,“ přemítá zastupitel a předseda představenstva firmy SAKO Brno Pavel Urubek (TOP 09).

Co je skutečným důvodem náhlého obratu vrcholných brněnských politiků, si lze jen domýšlet. „Společnost SAKO má celkem dost volných prostředků na účtech, které by mohlo město využít jinde,“ nabízí jednu možnost Drápalová. Podle účetní závěrky dosahuje nerozdělený zisk z minulých let 800 milionů.

Dále to může souviset i s plánem na horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany, jehož výstavbu ODS usilovně podporuje. Sám Kerndl ostatně znovu v této souvislosti opakuje argument s „nečistým“ spalováním odpadu a bezemisním „lepším“ teplem z Dukovan. S odpískáním kotle na odpad bude mít navíc větší váhu argument, že horkovod vyřeší závislost na plynu.

Rozhodnutí dopadá i na okolní obce

Podle opozice však může jít o daleko rozsáhlejší boj lobbistů kolem skládkového byznysu. Ukládání odpadu na skládky má totiž v roce 2030 skončit a možností bude jen recyklace a spalování. „V Česku se přitom na skládky stále vozí dvě třetiny odpadu,“ dodala Drápalová.

Pokud by tak nebylo dost spaloven, je možné, že by lobbisté přispěchali s prosbou, aby se skládkování prodloužilo. Tlak ale může být i na druhé straně.

Jak už MF DNES před časem informovala, policie pracuje s tím, že změna postoje měla za následek zveřejnění kontroverzní fotografie primátorky a jejího náměstka, před nimiž leží na displeji telefonu v lajnách bílý prášek.

Rozhodnutí 55 zastupitelů, kteří ani pár dní před schůzí ještě nemají k dispozici podrobný materiál k tak zásadní investici, má dopad i na další obce z regionu, jež spoléhaly na to, že za pár let do Brna začnou vozit odpad.

S novým kotlem počítá i Jihomoravský kraj. „Nechápu, proč to dnes někdo zpochybňuje,“ kroutí hlavou krajský náměstek Lukáš Dubec (Piráti) s tím, že by se takto zásadní zařízení s dopadem přesahujícím území kraje mělo řešit z úrovně státu, nikoli města.