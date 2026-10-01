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Teplo pro Brno zajistí nově i kotel na dřevní štěpku, denně přijede 18 vagonů

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  12:46
Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu. Palivo zajistí městská firma Lesy města Brna (LMB) částečně z vlastních zdrojů, zbytek soutěží od dalších lesnických či dřevozpracujících podniků.

Teplárny Brno za kotel zaplatily 2,7 miliardy korun, přičemž 1,7 miliardy získaly z Modernizačního fondu. Součástí stavby je i sklad, do něhož se vejde zásoba paliva na pět dnů, a také železniční vlečka, protože štěpka se bude vozit výhradně po železnici z Rájce-Jestřebí. Každý pracovní den má přijíždět kontejnerový vlak s 18 vozy, který nahradí 30 kamionů.

Kotel má vyrobit v topné sezoně okolo půl milionu gigajoulů tepla, součástí je i turbína na výrobu elektřiny. „Přes léto se počítá s odstávkou a údržbou zařízení,“ poznamenal ředitel strategických projektů Teplárny Jiří Šamánek. Kotel bude v letošní sezoně ještě ve zkušebním provozu, funguje ale na plný výkon.

Kotel na dřevní štěpku vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost brněnské teplárenské soustavy na zemním plynu. (1. října 2026)
Teplárny Brno využívají nově dřevní štěpku na výrobu tepla. (1. října 2026)
Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. (1. října 2026)
Teplárny Brno zahájily topnou sezonu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. (1. října 2026)
Kotel na dřevní štěpku vyrobí zhruba 15 procent celkové spotřeby a výrazně sníží závislost brněnské teplárenské soustavy na zemním plynu. (1. října 2026)
17 fotografií

Na výrobě tepla se v Brně podílí několik let kotel ve spalovně, který provozuje městská firma SAKO, a zajistí 15 až 20 procent tepla. Po zprovoznění dalšího kotle ve spalovně má podíl růst až na 25 procent. „Po roce 2032 by mělo proudit také teplo z dukovanské elektrárny a v tu chvíli klesne podíl plynu na pět až sedm procent,“ řekl Šamánek.

Teplárny postupně diverzifikují zdroje a oslabují závislost na plynu a globálních tržních cenách. „Výroba jednotky tepla ze štěpky je o několik procent levnější, kvůli nynější situaci se však cenový rozdíl dále zvyšuje. Cena štěpky je stabilní a díky ní nebude výsledná cena tepla podléhat tolik výkyvům,“ uvedl Šamánek.

Miliardové investice, tisícové úspory. Brno se zbavuje závislosti na plynu

Za topnou sezonu zaplatí teplárny Lesům města Brna zhruba 100 milionů korun. Smlouva je na dobu neurčitou, cena se stanoví vždy na jednu sezonu.

„Museli jsme kvůli tomu investovat do našeho provozu v Rájci, počítali jsme návratnost asi na pět let,“ řekl ředitel LMB Jiří Neshyba.

Štěpka se vyrábí z těžebních zbytků, které už není možné jinak zpracovat. Aby se dodávka do Rájce firmám vyplatila, dá se vozit z okruhu do 100 kilometrů.

Podle Neshyby zatím není poptávka po štěpce v Česku tak velká. Různí investoři ale mají rozpracované či rozestavěné další projekty, které se štěpkou počítají jako s palivem, proto se dá očekávat růst poptávky a pravděpodobně i ceny.

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