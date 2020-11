VIDEO: V Brně usazují nové kotle, díky teplejším zimám stačí menší výkon

„Nové kotle mají sice nižší tepelný výkon než stávající zařízení K28, ale o pět procent vyšší účinnost výroby. Současně také splňují veškeré zpřísněné emisní limity,“ informuje Tomáš Weigner, výrobní ředitel Tepláren Brno.

Starý kotel K28 je navíc velký prakticky jako samotná budova, zatímco nová zařízení jsou prostorově mnohem úspornější.

Nové zdroje s nižším výkonem lze nasadit proto, že spotřeba tepla v posledních třiceti letech klesá díky stále teplejším zimám i masivnímu zateplování domů.



„Nové zdroje mají 35 MWt a budeme je provozovat v přechodovém období, tedy během října a listopadu nebo února a března,“ přibližuje generální ředitel městské firmy Petr Fajmon. Zařízení budou doplňovat hlavní kotel K1 s výkonem 180 MWt.

Cílem je připravit Špitálku na plnění dodávek pro přebudovanou horkovodní síť. „Po dokončení přestavby parovodů na horkovody v roce 2027 již budou dodávky probíhat jen prostřednictvím horké vody. Nové kotle se stanou významným členem soustavy zejména v přechodovém jarním a podzimním období,“ uvedl Fajmon.

Výměna kotlů se měla uskutečnit dnes dopoledne, ale kvůli technickým problémům jeřábu, který je má zvednout a přemístit skrz střechu objektu, se přesunula na úterý.

Instalaci nových kotlů předcházely rozsáhlé stavební úpravy. Oba kotle dopravily do Brna nákladní tahače z výrobního závodu v německém Gunzenhausenu. Do plného provozu by se měly zapojit od příští topné sezony.

Špitálka je nejstarším provozem Tepláren Brno, od jehož spuštění uplyne 4. prosince přesně 90 let. Byla vůbec prvním provozem v tehdejším Československu, v němž se společně s teplem vyráběla také elektrická energie.