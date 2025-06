Připojení instituce do centrální sítě horkovodů může mít následně příznivý dopad na cenu tepla pro všechny, politikům by to tak mohlo přinést kladné body u voličů.

Dosud má nemocnice vlastní kotelnu, jedná se však o napojení na horkovodní síť v režii městských tepláren. „Očekávám, že ke konečné dohodě dojde ještě letos,“ řekl MF DNES náměstek brněnské primátorky pro oblast energetiky Robert Kerndl (ODS).

Kromě bohunické nemocnice by mezi nové klienty mohla spadat i Masarykova univerzita se svými sousedními budovami a také Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, jež se do lokality příští rok přestěhuje z nedostatečných prostor Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde dosud sídlí.

Teplárny už vybírají stavební firmu, která přípojku z hlavního horkovodu vedoucího pod Jihlavskou ulicí vybuduje. Podle technické zprávy se počítá s tím, že by se ještě letos mohlo začít stavět.

Zástupci tepláren zatím plány příliš nekomentují, jen říkají, že jsou na velkého zákazníka v síti připraveni. „Pokud dojde k připojení fakultní nemocnice, bude to znamenat výrazné navýšení odběru tepla v dané lokalitě, což by zároveň mělo i celosystémový benefit,“ sdělil ředitel pro strategii energetické poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer.

Množství odběratelů ovlivní výši investice

Benefitem má expert na mysli to, že by centrální horkovodní síť byla díky tak obřímu odběrateli stabilizovanější a odolnější vůči výkyvům, třeba kdyby se někteří stávající zákazníci chtěli osamostatnit a řešit si teplo po svém. „Když bude připojeno co možná největší množství odběratelů, rozloží se zároveň vstupní investice do horkovodu,“ sdělil Kerndl.

Zda se teplo v Brně díky připojení nemocnice do centrální sítě obecně zlevní, Kerndl přímo nekomentoval a předjímat nechtěla ani mluvčí tepláren Radka Mistrová. „Naší prioritou je, aby ceny pro domácnosti zůstávaly stabilní a co nejvýhodnější,“ dodala jen obecně.

Fakultní nemocnice Bohunice

Minulý týden Teplárny Brno navíc oznámily „podpis“ dalšího velkého zákazníka, a to ve své jiné sekci. Od ledna bude tři roky odebírat jejich elektřinu brněnský dopravní podnik, který ji dosud měl od Pražské energetiky. Obě městské společnosti podepsaly smlouvu na 506 milionů korun včetně DPH. Jen za rok 2026 očekává dopravní podnik díky novému dodavateli a vývoji na trhu úsporu 27 milionů.