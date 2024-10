Místo kurtů chce Brno školku. Odchodu tenistů se teď bude domáhat soudně

Těžkým zraněním chodce skončila minulý týden kolize muže s nočním autobusem před hlavním nádražím v Brně. Na místě populárních nočních rozjezdů muž vstoupil autobusu do cesty tam, kde přecházet...

Chodec našel v Brně pod stromem novorozence, policie pátrá po matce

K opuštěnému novorozenci vyjížděli ve středu večer policisté do brněnských Řečkovic. Kolemjdoucí tam našel čerstvě narozenou holčičku, zabalil ji do deky a přivolal pomoc. Záchranáři dítě převezli do...