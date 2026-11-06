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Temná kavárna láká mladé emaře i penzistky, návštěvníci do ní jezdí i z Polska či Ameriky

  15:30
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Leckdo se během dospívání setkal s pověstnou větou. „To přejde, z toho vyrosteš, je to jen fáze,“ pronášeli rodiče, kantoři i přátelé. Někteří ale alternativnímu stylu a vkusu zůstali věrní a jiní na něm dokonce postavili i svoje zaměstnání. To je případ Victorie Lucie Boed a Jakuba Tinky, kteří si v Brně otevřeli kavárnu s s ne zcela tradičním interiérem i speciálními nápoji.

Podlahu tvoří šachovnicová dlažba, na stěnách visí obrazy i lineup hvězd alternativní scény, například Bring Me The Horizon nebo Kim Dracula. Že nejde jen o pózu, ale část osobnosti mladých podnikatelů, dokazuje fakt, že tyto artefakty vlastnoručně získali. „My tím fakt žijeme,“ popisuje jeden ze zakladatelů podniku Tinka.

Victorie Lucie Boed a Jakuba Tinka v kavárně It’s Not a Phase Mom v Brně.
Victorie Lucie Boed a Jakuba Tinka u kavárny It’s Not a Phase Mom v Brně.
Kavárna It’s Not a Phase Mom.
Victorie Lucie Boed a Jakuba Tinka v kavárně It’s Not a Phase Mom v Brně.
8 fotografií

V současném trendu spíše minimalistických kaváren s hrajícím technem tvoří interiérem i alternativní hudbou výjimku. „Chtěli jsme hlavně vytvořit místo, kam bychom rádi chodili,“ popisují zakladatelé motivaci stojící za založením podniku.

A je pravda, že podobný prostor se jen tak někde nevidí. Kavárna je tak známá, že za ní jezdí i návštěvníci ze zahraničí, například z Polska, Slovinska i Ameriky. „Bývají nadšení,“ pochvaluje si Tinka.

Prostor kavárny celý zrekonstruovali, většinu řemeslných úkonů dělali sami a poprvé. „Nejtěžší byl stres z neznáma, kdy jsme moc nevěděli, jak to vlastně celé dopadne,“ zamýšlí se nad náročným obdobím Tinka. Jeden z návrhů vznikl dokonce ve videohře The Sims. „Ale nebyl to samozřejmě náš jediný,“ doplňuje se smíchem.

Vizuál kavárny by napovídal, že bude útočištěm převážně mladých, alternativně založených lidí. Ale není tomu tak vždycky. „Ze začátku chodili hodně podobně orientovaní lidé, ale jak už jsme otevření rok, tak si na nás okolí zvyklo a chodí kdokoliv,“ popisuje Boed.

Victorie Lucie Boed a Jakuba Tinka v kavárně It’s Not a Phase Mom v Brně.

Navzdory hrajícímu metalu a obecně drsnější hudbě si občas na kávičku podle provozovatelů přijdou sednout i starší dámy. „Na hudbu si nestěžují, spíš že už nějak celkově nic není jako zamlada,“ popisuje mírně překvapivou klientelu Tinka.

Zkušenosti ze světa gastronomie má pouze Boed, která za bary a kávovary běhá už devět let. „V gastru je hrozně těžké najít dobrého zaměstnavatele,“ hodnotí své zkušenosti.

Kromě zbytečného šetření na maličkostech a šizení je podle ní znát i toxický vztah k zaměstnancům, které podle ní majitelé podniků často berou spíš jako věci než lidi. „Nechtěla jsem každý den chodit do takového prostředí, není úplně fajn,“ komentuje.

Ve svém podniku tak podle svých slov chce dělat kvalitní kávu a mít k zaměstnancům spíše vztah založený na spolupráci. „Snažíme se, aby byli víc součástí procesu,“ komentuje vztah ke kolegům Tinka.

Kolegové s námi musí být na stejné vlně, hlásí

Majitelé svým zevnějškem a stylem oblékání ke svému podniku sedí, nabízí se ale otázka, jestli při pohovorech berou ohled i na vizáž svých potenciálních pracovníků. „Styl budoucích zaměstnanců je tématem na pohovorech, jelikož chceme, aby se tu cítili příjemně,“ objasňuje taktiku nabírání posil Tinka.

„Přejeme si, aby s námi byli na podobné vlně a nemuseli poslouchat celý den hudbu, která je nebaví, nemá smysl, aby tu museli přežívat,“ doplňuje Boed.

Kavárna má na menu i různé sezonní, speciální drinky. Při jejich tvorbě je nutno zapojit trochu fantazie. „Moje představivost je naštěstí docela velká. Máme rádi zajímavé chutě a barvy,“ upřesňuje Boed. Inspirací jí byly i kavárny v Japonsku, kde je podle ní kavárenský průmysl v nevšedních drincích dost napřed. „Ale nejsme zaměření jen na Asii, měli jsme i pití s příchutí štrúdlu,“ doplňuje Tinka.

Experimentují s chutěmi

Hledání správně vyladěných chutí zahrnuje i notnou dávku experimentování, například žvýkačková pěna do kávy měla být původně drink s tonikem. „Ale chutnalo to jako sirup na kašel, zato s mlékem to překvapivě funguje lépe,“ vyzdvihuje Boed výměnu.

Kavárna It’s Not a Phase Mom.

Nejoblíbenějším je ale pití Black Parade. „V podstatě jde o náš signiture drink, který máme na menu pořád,“ vysvětluje Tinka. Mezi ingrediencemi pití pojmenovaného podle písně My chemical romance je i mléko, pasta z černého sezamu či veganská bílá čokoláda. Tak třeba sezonní drink Iced Black Parade latte v letním menu vyšel zákazníka na 135 korun, zázvorová nebo yuzu limonáda na 85 korun.

Inspiraci k názvům drinků tvoří alternativní komunita sama. „Často míváme pití pojmenované podle písniček, postav z fiktivních světů,“ líčí proces pojmenovávání Tinka.

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