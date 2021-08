K šedesátce dostane muzeum letadlo, centrem Brna projedou historické vozy

Šedesátka s Technickým muzeem v Brně Sobota 28. srpna Areál v muzeu

9.45–18.00 Vyjížďky historickými autobusy a tramvajemi

10.00–18.00 Výstava osobních i vojenských vozů ze sbírek V muzeu

10.00–18.00 Volné prohlídky expozic a nové výstavy Minerva 1881–2021

17.00 The 6 Fireballs – koncert Nenechte si ujít

Pohádka pro nejmenší Dobrodružství Šroubka a Matičky je pohádka vytvořená přímo pro muzeum. Dva maskoti provázejí dětské programy na mimobrněnských památkách muzea už několik let a 28. srpna se uskuteční premiéra pohádky věnovaná právě jim.

Dechberoucí provazochodci Slack show – originální uměleckosportovní vystoupení s následným workshopem vypukne v 16.30. Na programu je adrenalinová show plná salt, otoček a jiných kombinací na trickline. Od 17.00 se v expozici Parní motory koná koncert kapely The 6 Fireballs s dobovým technickým zázemím, mikrofony a ozvučení je z 50. a 60. let minulého století, a s hudbou doby, kdy se muzeum osamostatnilo. Pokusy i historické televizní hry V Technické herně ve třetím patře si zájemci vyzkouší kromě fyzikálních pokusů i několik plně funkčních počítačů z osmibitové éry, historické televizní hry a arkádové simulátory. Metodické centrum konzervace zase ukáže příklady práce s kovem se zaměřením na ošetření kovových artefaktů od archeologických nálezů po moderní slitiny kovů.