Tetuje šest let, dostal se až do New Yorku a klienty má na dva roky dopředu

Na festivalu se Mitrenga objeví nedlouho po své účasti na prestižní tatérské soutěži v New Yorku, ze které si odnesl několik ocenění.



„Tetuju necelých šest let a nikdy jsem nevěřil, že bych něčeho takového mohl dosáhnout,“ usmívá se muž, který se přitom tetováním naplno začal živit teprve nedávno. „Přes den jsem dělal manažera ve skateshopu, večer jsem tetoval. Byl to postupný proces, ale stálo to za to,“ vysvětluje.

Z počátku dělal spíše grafické, geometrické vzory, po půl roce ale přišla nabídka na tetování portrétu. „Měl jsem strašný strach. Sice jsem už od základky chodil do výtvarky, ale je velký rozdíl mezi kresbou na papír a doživotní kresbou na kůži. Prvně jsem to tedy zkusil na sobě, kdy jsem si v hlavě vymyslel náhodný portrét ženy a vytetoval si ji na nohu. Dodnes ji mám, a i když bych to teď udělal lépe, nelituji toho,“ směje se a vzápětí dodává, že úplně první tetování udělal své matce.

Klienti dva roky dopředu

Svou tvorbu s lidmi od počátku sdílí na Instagramu. Se zvyšováním počtu tetování rostla i jeho popularita u sponzorů, v dnešní době už i těch amerických.



„V sedmadvaceti jsem napsal jedné firmě, že bych rád přijel do New Yorku a tetoval tam. Nikdo mě ale neznal, dva měsíce jsem nic netetoval a já se domů vrátil 150 tisíc korun v minusu. S postupným zlepšováním jsem se ale dostával do širšího povědomí a s každou cestou do Ameriky to bylo lepší. Dnes mám díky soutěži New York Empire Tattoo Expo objednané klienty na dva roky dopředu, a proto jsem vyhlásil stop stav,“ říká potěšeně.

Na prestižní světovou soutěž, které se každoročně zúčastní více než 200 tatérů z celého světa, se Igor Mitrenga dostal na pozvání svého sponzora.



„Letos jsem se jí účastnil už potřetí, poprvé jsem se ale zapojil do bodované soutěže, která je rozdělená do několika kategorií. Získal jsem dvě první místa za tetování přes celá záda a za svůj ojedinělý styl, o další dvě první místa jsem se podělil se svým polským kamarádem. K tomu mám ještě jedno druhé místo,“ vypočítává tatér, pro kterého je účast na takové soutěži velkou zkušeností a příležitostí získat prestiž. Mitrenga se tak stal prvním Čechem, který se této prestižní soutěže zúčastnil, a nakonec i uspěl.

Paradoxně ho tady překvapila kvalita amerických tatérů. „Hodně věcí se ode mě učili. Myslel jsem si, že to oni budou lepší. Teď musím říct, že v Evropě jsme na tom líp,“ podotýká s úsměvem.

Jelikož během roku cestuje mezi Prahou a New Yorkem, dokáže porovnávat požadavky i charakter klientů. „Nerad to takhle porovnávám, ale i přesto, že jsou tatéři v Americe horší, u klientů je to naopak. Konkrétně New York je jeden velký blázinec, tam klidně můžete jít po ulici nazí a nikdo si vás nevšimne. Už jen z tohoto důvodu jsou Američané otevřenější bláznivějším návrhům,“ podotýká.



„Lidé se ke mně objednávají proto, že se jim líbí můj styl, návrh je jim jedno a od začátku to nechávají na mně. Jsou to typy lidí, kteří jsou kvůli kérce schopni cestovat přes půlku světa. Češi mají občas tendenci do návrhů mluvit. Mají svoje představy, požadavky, které často nefungují. Situace se ale pořád zlepšuje, což mě neskutečně těší,“ dodává.

Tetování po celém těle

Veškeré návrhy si dělá sám, za vším ale stojí inspirace. Někdy mu vymyšlení trvá půl hodiny, jindy se jedná o dny až týdny. Za svůj nejzajímavější výtvor považuje kérku kombinující pastičku na myši, českou tisícovou bankovku a Toma a Jerryho. „Celý svět je jen hon za penězi, proto je tam podtext chamtivosti. Jerry vlastně utíká s tou tisícovkou v pastičce a Tom ho chytá,“ popisuje Mitrenga.

V současné době má tatér rozpracované tetování člověka po celém těle. Hotové jsou už ruce, záda, a jedna noha, druhá se bude dodělávat tento víkend na brněnském festivalu. „Nelze říct, za jak dlouho se potetování celého člověka udělá. Lidé nechodí pravidelně. Kdybych to ale měl odhadem spočítat, jednalo by se o několik let. Jen záda trvají třeba deset měsíců,“ dodává.



A protože jsou takováto tetování náročná a klientů má umělec opravdu mnoho, nezbývá mu moc volného času. „Dva roky už jedu v neskutečném tempu, kdy mám například volno jen dvě neděle za měsíc. Proto jsem se rozhodl, že to změním a toho volna si budu dělat víc,“ říká.

I když má umělec o klientelu už postaráno, cíle do budoucna si dává dál. Chystá se na soutěže do Německa či Kalifornie. „Nejvíc ale chci, aby mě to pořád bavilo. Jednou bych se rád věnoval i tvorbě obrazů,“ naznačuje.