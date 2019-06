Exministryně Malá bude mít blíž k vládě, kraj ji vysílá na pražskou misi

Před rokem v červnu se Taťána Malá (ANO) stala ministryní spravedlnosti ve vládě Andreje Babiše. Její kariéra na celostátní úrovni ale neměla dlouhého trvání, po třinácti dnech rezignovala. Začaly se totiž objevovat pochybnosti okolo obou jejích diplomových prací.

Malá tak zůstala řadovou poslankyní a náměstkyní jihomoravského hejtmana pro oblast investic a majetku. V pondělí oznámila, že rezignuje i na tento významný post na kraji. Malá přitom byla jednou z nejvýraznějších osobností vedení kraje, při vystoupeních mnohdy zastiňovala i hejtmana Bohumila Šimka (ANO).

Malá si nyní ponechá problematiku majetku a zůstane „pouze“ uvolněnou radní. Na starosti však dostane úplně novou gesci, kterou se rozhodlo vytvořit vedení hejtmanství i v reakci na zdlouhavá vyjednávání se státem o dotaci na MotoGP.

Chtějí využít toho, že Malá často jezdí do Prahy kvůli svému poslaneckému mandátu, a pověřili ji komunikací s vládou a centrálními orgány.

„Za poslední rok se má práce významně změnila. Kromě řízení svých gescí, za které jsem odpovědná, vedu v Praze řadu klíčových jednání v zájmu kraje, což je však časově náročné. Shodli jsme se ve vedení hejtmanství, že propojení směrem k centrálním orgánům je natolik důležité, že rezignuji na post náměstkyně a stanu se radní pro tento typ komunikace,“ vysvětlila Malá.

Rezignuje přesně 20. června na nejbližším jednání krajského zastupitelstva. Její místo zaujme dosavadní radní pro regionální rozvoj Petr Hýbler (ANO). „Cítím se plný sil a věřím, že se mi podaří dotáhnout rozpracované projekty. Pokud stihnu i nějaký nový projekt, budu jen rád,“ nastínil Hýbler své plány v roli náměstka.

Operativní komunikace s vládou nám pomáhá, říká hejtman

Podle slov hejtmana Šimka o této změně diskutovalo vedení kraje už delší dobu.

„Během několika jednání se ukázalo, jak efektivní může být propojení poslaneckého mandátu s krajským. Šlo například o financování MotoGP, dotaci na opravu krajských silnic nebo financování stavby hokejové haly v Brně. Možnost operativně komunikovat se členy vlády nám pomáhá,“ tvrdí jihomoravský hejtman.

Malá se tak díky novému oficiálnímu angažmá může opět stát důležitým hráčem ve „velké“ politice. Má pověření jednat s vládou v čele s Andrejem Babišem, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy.

Stranický šéf se Malé před rokem zastal, když se spekulovalo o autentičnosti jejích diplomových prací. Malá naopak Babiše několikrát veřejně podpořila v kauze Čapí hnízdo. Dokonce navrhovala, aby se stíhání předsedy vlády odložilo o čtyři roky, čímž na sebe výrazně upozornila.

Že by si však novou pozicí otevírala vrátka zpět do vlády, politolog Otto Eibl za současné situace nepředpokládá. „V povědomí veřejnosti stále zůstává kauza týkající se plagiátorství diplomových prací. Za situace, kdy proti Babišovi demonstrují opakovaně desítky tisíc lidí, si přece do vlády nevezme zpět člověka, který odstoupil kvůli skandálu. Byť k sobě mohou mít blízko,“ myslí si politolog.

Malá však podle něho může mít výhodu ve vyjednávání, právě proto, že se často jako poslankyně pohybuje v Praze.

Babiš obdivuje, jak je Malá akční

S tím souhlasí i opoziční zastupitel Jiří Hlavenka (Zelení). Rezignace Malé ho nijak nepřekvapila. Naopak ji očekával už dříve.

„Skloubit pozici náměstka hejtmana a poslance není časově jednoduché. Musíte často jezdit do Prahy na jednání. A právě proto věřím, že se Taťána Malá nové role zhostí dobře. Nesmíme ale čekat zázraky. Například v otázce MotoGP, ale i v jiných velkých projektech jde o to, co nám Babiš pošle. Na druhou stranu k němu má Malá blízký vztah. Je akční, což na ní Babiš obdivuje,“ míní Hlavenka.

O tom, zda za rezignací Malé na krajský post není i nějaký jiný důvod, nechtěli opoziční zastupitelé spekulovat. Na vysvětlení si počkají na jednání zastupitelstva.

„Nechci personální změny komentovat, to je vnitrostranická věc hnutí ANO. Domnívám se, že na jednání zastupitelstva nám své rozhodnutí vysvětlí,“ uvedl například někdejší náměstek hejtmana a nyní opoziční zastupitel Roman Celý (KDU-ČSL), který byl také současně poslancem a náměstkem hejtmana.

Ke změně došlo i na pozici předsedy klubu krajských zastupitelů ANO. Po Hýblerovi tuto funkci převzal bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, který za kraj například vyjednává o nákupu podílu Technologického parku.