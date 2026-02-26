Gastro jako na Barceloně? Občerstvení v nové aréně Komety zajistí stejná firma

Oldřich Haluza
  11:52
Gastro služby v nové T-Mobile Areně na brněnském výstavišti zajistí firma Aramark, která spolupracuje třeba s fotbalovou Slavií nebo španělskými giganty Realem Madrid a Barcelonou. Společnost vzešla z koncesního řízení trvajícího přes dva roky, smlouvu uzavřela na deset let s možností prodloužení o dalších pět. V hale zajistí kompletní gastronomický servis pro běžné návštěvníky i VIP klientelu.
Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025) | foto: T-Mobile

Součástí konceptu cateringu bude celkem dvanáct provozoven rychlého občerstvení, z toho osm kiosků v prvním nadzemním podlaží a čtyři v pátém podlaží. Vedle toho firma zajistí VIP catering v klubovém patře a exkluzivní gastronomické služby ve skyboxech a partyboxech.

Aramark působí na trhu firemního stravování v České republice 34 let a je součástí stabilní mezinárodní skupiny podnikající v patnácti zemích světa. Letos oslaví 90 let, vznikl v americké Kalifornii.

Vedle stravovacích služeb pro velké průmyslové firmy, ozbrojené složky, školy či zdravotnická zařízení zajišťuje také catering pro řadu sportovních klubů. Spolupracuje například také s týmy působícími ve všech čtyřech hlavních sportovních ligách v USA – hokejové NHL, basketbalové NBA, baseballové MLB a NFL amerického fotbalu. V zahraničním fotbale je firma spojená kromě španělských velkoklubů i třeba s Austrií Vídeň.

„Výběr silného a zkušeného partnera v oblasti gastronomie považujeme za klíčový krok v přípravě arény na ostrý provoz. Gastronomické služby jsou nedílnou součástí celkového zážitku návštěvníků a spolupráce se společností Aramark nám dává jistotu dlouhodobé kvality a profesionálního přístupu,“ řekl brněnský radní pro dopravu a šéf městské firmy Arena Brno Petr Kratochvíl (ODS).

V hale má být program ideálně na 120 dnů v roce, čímž by se v ní něco dělo v průměru každé tři dny. Během každé akce musí Aramark na základě koncesní smlouvy zajistit veškeré občerstvení. Bude provozovat restauraci, fast food pointy a cateringové služby pro klubové patro, skyboxy a partyboxy.

Každý se rád pochlubí, že v Brně vyprodal halu, míní manažer nové arény

Loni na podzim Kratochvíl oznámil dohodu s operátorem T-Mobile, po němž vznikající aréna nese název. Tato firma ji také pomáhá vybavit co do digitálních služeb. Momentálně stavbaři pracují především uvnitř haly, jejíž náklady už přesáhly pět miliard korun. Dosud nejsou vybraní dodavatelé vnitřního vybavení, tedy hlavně nábytku a sedaček, ani vybavení potřebného pro koncerty, které se v hale budou také konat.

Podle Kratochvíla po dlouhém vyjednávání směřují k uzavření smlouvy s hokejovou Kometou, pro níž se aréna stane novým domovským stánkem. „Blížíme se do finále,“ uvedl před dvěma týdny radní.

Otevření T-Areny je v plánu na podzim, původně se tak mělo stát v létě, ale stavba nabrala zpoždění. První velkou akcí má být v listopadu evropský šampionát v házené žen. Volejbalistky musí v srpnu vzít zavděk nedalekým pavilonem P na výstavišti, protože hala ještě nebude v tu dobu hotová.

22. října 2025
