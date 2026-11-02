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Brněnskou T Arenu hudebně otevřou Krajčo a Divokej Bill, chystá se i muzikálová show

Zuzana Brandová
  10:41
V pátek 8. ledna nastane den D pro novou T Arenu na brněnském výstavišti. Aspoň co se kulturních akcí týče. Po evropském šampionátu v házené žen, který se bude konat od 4. do 8. prosince, se hala v lednu poprvé promění ve velké koncertní pódium a rozezní ji hudba.

Velkolepý Grand Opening nabídne více než tři hodiny hudby. „Naše nová multifunkční hala zahájí svou koncertní historii ve velkém stylu. Výjimečný večer propojí přední české a slovenské interprety, různé hudební žánry a jedinečnou atmosféru nové arény,“ zvou pořadatelé.

Na pódiu se představí energická kapela Divokej Bill, skupina Jelen, slovenský zpěvák Adam Ďurica a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo, který společně s Nikolaosem Grigoriadisem novou halu slavnostně pokřtí. Návštěvníci budou mít příležitost poprvé zažít její koncertní atmosféru, moderní technologie i možnosti, které nabídne největším hudebním a kulturním událostem. Vstupenky jsou už v prodeji prostřednictvím sítí Ticketportal a GoOut.

Dva mocné hlasy. V nové brněnské T Areně vystoupí José Carreras a Plácido Domingo

A velkých hudebních produkcí se po Novém roce chystá mnohem víc. Další hudební zážitek bude následovat ve středu 20. ledna. Kdy v Brně poprvé společně vystoupí dvě z nejvýznamnějších osobností světové opery José Carreras a Plácido Domingo. Legendární pěvce, kteří spolu s Lucianem Pavarottim proslavili operu po celém světě díky nezapomenutelným koncertům Tří tenorů, doprovodí Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Giméneze.

José Carreras patří k nejslavnějším tenorům moderní historie. Profesionální kariéru zahájil v roce 1970 v Gran Teatre del Liceu v rodné Barceloně a již v mladém věku se prosadil na nejvýznamnějších světových scénách. Jeho operní repertoár zahrnuje více než šedesát děl, mezi nimi La Bohème, Tosca, Carmen, Don Carlo, Werther nebo Un Ballo in Maschera.

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště. (23. září 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)
Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)
58 fotografií

Plácido Domingo je legendou světové opery a mimořádně všestranným umělcem. Jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje více než 150 rolí, které ztvárnil během více než 4 400 představení, a vedle opery se během své kariéry věnoval také populární hudbě.

Hned dva dny nato se halou rozezní naprosto odlišná hudba. Show K-Pop Fever, inspirovaná filmem K-Pop Demon Hunters, přenese diváky přímo do srdce globálního fenoménu korejské popové hudby. Show se v Česku bude konat poprvé. V rámci halového turné po Česku a Slovensku vystoupí 30. ledna rapeři Calin a Viktor Sheen.

Chystáte se příští rok navštívit novou brněnskou arénu?

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Stodola připomene Michala Tučného

Muzikál Mamma Mia! s hudbou legendární skupiny ABBA uvádí Městské divadlo Brno od roku 2019. V pátek 5. února však diváci poprvé okusí, jak zní v obří aréně. Diváci se mohou těšit na velkolepou muzikálovou show s živým orchestrem, desítkami účinkujících a nezapomenutelnou atmosférou.

Přesun z divadelního jeviště do velké multifunkční arény představuje mimořádnou událost nejen pro samotné divadlo, ale také pro diváky, kteří budou moci oblíbený muzikál zažít v novém prostředí.

„Jde o unikátní příležitost odehrát muzikál ve velké hale, což bude i pro nás nová zkušenost. Pořadatelé z Kultury pod hvězdami nás oslovili a vybrali si právě Mamma Miu!,“ sdělila mluvčí Městského divadla Brno Kateřina Vižďová. Jestli půjde o jednorázovou akci, nebo se do arény někdy vrátí, je podle ní v tuto chvíli předčasné hodnotit.

Brněnskou arénu firma předala, přestože není dokončená. A první velká akce se blíží

Legendu české country Michala Tučného a jeho nestárnoucí hity připomene Stodola Michala Tučného. Vzpomínkový koncert se uskuteční 13. února připomene zpěvákovy nedožité 80. narozeniny.

Koncertem provede moderátor Aleš Háma a posluchači se mohou těšit na plejádu písní Michala Tučného v podání hvězd, jako je Josef Vojtek, Věra Martinová, Ondřej Ruml, David Kraus, Hynek Čermák, Leona Černá a řada dalších. Chybět nebudou ani vzpomínky nejbližších kolegů, přátel a rodiny.

„Michal Tučný je zpěvák, který si vzpomínku v podobě výročního koncertu rozhodně zaslouží. Asi bychom nenašli nikoho, kdo nikdy neslyšel hity jako Prodavač, Báječná ženská nebo Tam u nebeských bran. Dodnes zní jeho písně u táboráků, učí se ve školách a notuje si je široká veřejnost bez ohledu na to, jestli poslouchá country, nebo ne,“ říká Michal Šesták, promotér koncertu z eventové agentury Evil Team.

Michael Kluch

Diváci se dočkají i velkolepých koncertních představení spojených se světovými hvězdami. Show Queen Relived Philharmonic v podání skupiny Queenie a Janáčkovy filharmonie Ostrava, která v květnu 2025 uchvátila tisíce diváků v pražské O2 areně, pokračuje ve své cestě po největších halách České republiky a v Brně vzdá hudební hold Freddiemu Mercurymu a legendární skupině Queen 19. února.

Queeny hned další den vystřídají hity Michaela Jacksona. Rodrigo Teaser patří mezi dva nejvýznamnější světové interprety Michaela Jacksona. Díky mimořádné podobnosti, ikonickým tanečním pohybům a precizní interpretaci dokáže na pódiu znovu oživit energii a charisma legendárního zpěváka. Produkce Michael Lives Forever procestovala více než 200 měst v osmi zemích na čtyřech kontinentech a vystoupila na největších světových pódiích.

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Na své si přijdou i fanoušci Pána prstenů. Na 2. května se plánuje show The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, a to 25 let od české premiéry prvního dílu kultovní trilogie Pán prstenů: Společenstvo prstenu režiséra Petera Jacksona podle knihy J. R. R. Tolkiena a deset let od vyprodaného představení s živým orchestrem v O2 areně.

Spojení velkolepé filmové projekce a živé hudby oscarového skladatele Howarda Shorea v podání 230členného orchestru, sborů a zahraničních sólistů slibuje mimořádný zážitek. Film bude promítán v původním znění s českými titulky.

Za rok přijede Habera s Teamem

A zatím poslední ohlášený koncert je až na konec příštího roku. Slovenská rocková legenda Pavol Habera a skupina Team se vrací na velká pódia. Po sérii komornějších akustických vystoupení v uplynulém roce na Slovensku se kapela vrací k show v největších hokejových a multifunkčních arénách v České republice a sérii letních koncertů na největších amfiteátrech na Slovensku.

„Naše minulé halové turné i komornější akustické koncerty nám ukázaly, že ta obrovská energie mezi námi a publikem je stále silnější. Velké koncerty mají svoji specifickou atmosféru – je to obrovský, pozitivně naladěný kotel a my se už teď nemůžeme dočkat, až se s naším publikem setkáme říká frontman kapely Pavol Habera. Kapela se představí v kompletní sestavě doplněné o stálé koncertní hosty.

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