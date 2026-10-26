„V současné době probíhá odstraňování nedodělků, které nebrání budoucímu užívání objektu. Současně pokračují další smluvně sjednané práce a dodávky technologií, vybavení a interiérů, které mají vlastní harmonogramy dokončení,“ uvedla mluvčí městské společnosti Arena Brno Edita Smělíková.
Na dotaz iDNES.cz ohledně možných smluvních pokut reagovala, že stavební firma předala stavbu ve smluveném termínu, tedy 25. října. „Předání stavby s nedodělky nebránícími budoucímu užívání objektu je u projektů tohoto rozsahu standardním postupem,“ prohlásila. Jinými slovy tak odmítla možné vyměření penále za nedokončené dílo.
Prioritou městské společnosti jakožto provozovatele nového sportovně-kulturního stánku je nyní příprava budovy na evropský šampionát v házené žen, které se má v hale konat od 4. do 8. prosince, tedy už za necelých šest týdnů.
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Do té doby by se mělo uskutečnit jedno testovací sportovní utkání, jak jej už před měsícem naznačil předseda představenstva městské společnosti Arena Brno a dosluhující radní města Petr Kratochvíl (ODS).
Jasno o něm ale ještě definitivně není, takže není jisté, jestli se před mezinárodní akcí podaří halu tímto způsobem i s diváky otestovat. „Budou však probíhat nezbytné provozní a technologické zkoušky,“ ubezpečila Smělíková.
I po házené budou v aréně nadále pracovat dělníci. „Podle stanovených harmonogramů budou pokračovat zbývající dokončovací práce a instalace vybavení,“ sdělila jen obecně mluvčí, jež je zároveň zastupitelkou ODS v městské části Královo Pole.
Na konkrétní dotaz, kdy budou veškeré práce hotovy, neodpověděla. Už dříve však zaznělo, že práce mají pokračovat minimálně do února příštího roku.
Na počátku ledna se však do haly mají přesunout hokejisté Komety, kteří tady budou hrát své zápasy. K prvnímu utkání s věčnými rivaly z pražské Sparty vyjedou na led 10. ledna. O dva dny dříve se chystá velké otevření haly pro veřejnost.
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23. září 2026