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Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je otázkou, co vše do té doby bude skutečně hotové a co se bude dělat až po tomto datu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V aréně už nad budoucí hrací plochou visí kostka. Její rozměry jsou 7,5 x 7,5 metru a váží 20 tun. V pozadí za ní je však vidět, že na tribunách stále chybí sedačky.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ostatně o nadcházejícím víkendu se o tom, jak daleko jsou práce a co vše ještě zbývá, mohou přesvědčit i návštěvníci, kteří si zamluvili speciální prohlídku a nahlédnou tak stále ještě na velké staveniště. Termíny prohlídek jsou už vyprodané.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Brněnský radní a šéf městské společnosti Arena Brno Petr Kratochvíl (ODS) přiznává, že spousta prací bude v běhu i po 25. říjnu, kdy má město stavbu oficiálně převzít. „Nepopírám, že pak ještě budeme dokončovat řadu prostor, které diváci neuvidí. Různé kanceláře, jednací sály, ale pro vlastní provoz budeme mít ke konci roku hotovo,“ prohlásil.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dodělávky v hale v tuto chvíli za sedm miliard korun tak budou podle jeho vyjádření pokračovat i po první ostré akci, kterou je na počátku prosince evropský šampionát v házené žen.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Z toho mám největší obavy, že u tak velké a složité stavby vlastně bez zkušebního provozu rovnou naskočíme tak do velké akce,“ poznamenal architekt Karel Tuza, který navrhl podobu dokončovaného stánku. Věří, že to ale tým T Areny zvládne.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Podle Kratochvíla se plánuje, že týden před šampionátem v aréně uspořádají jako předpremiéru jeden zkušební zápas. Kdo bude hrát a s kým, radní neřekl. Jen prozradil, že půjde o míčový sport. „Pozveme sem lidi zdarma, abychom si vše odzkoušeli, jaká bude propustnost vstupů a vše další,“ doplnil.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Důvod aktuální víkendové akce je podle něj ten, že lidé mají velký zájem o prohlídky a město jim je chtělo dopřát. Termíny jsou už v tuto chvíli skutečně opět vyprodané.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Oficiální slavnostní otevření je pak v plánu až na 8. ledna. Dva dny poté se v aréně uskuteční první zápas brněnské hokejové Komety s pražskou Spartou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Právě šéf Komety a končící brněnský zastupitel za ODS Libor Zábranský v pátek se zástupci města podepsal poslední dílčí smlouvy ohledně užívání arény pro svůj klub.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Hokeji bude hala patřit v příštím roce také k mezinárodní akci. Uskuteční se tady závěrečná část Euro Hockey Tour před mistrovstvím světa v ledním hokeji.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
A i to je v Brně v plánu. Na přelomu let 2029 a 2030 se tu uskuteční světový šampionát juniorů. Hrát tu budou také Češi.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V pátek také viceprezident Českého svazu ledního hokeje Petr Bříza podepsal s představiteli Brna memorandum o tom, že na jihu Moravy se o rok později uskuteční seniorské mistrovství, pokud bude Česku pořadatelství přiděleno. Brno by tak nahradilo Ostravu. Český tým by ale hrál stejně v Praze.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Domlouvají se už také koncerty, které bude T Arena hostit. Například v lednu do Brna dorazí dvě slavné osobnosti světové opery, José Carreras a Plácido Domingo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
T Arena je ale i teď před volbami opět předmětem kritiky kvůli své ceně. Ta totiž se všemi souvisejícími pracemi přesáhla už sedm miliard.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na akci přispěl i Jihomoravský kraj, který na páteční akci zastupoval hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Za město kromě Kratochvíla vystoupila i primátorka Markéta Vaňková (ODS), která se logicky za projekt postavila.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kratochvíl připomíná, že hala si na sebe musí provozně vydělat. Z městské kasy však budou chodit peníze na splátky dvoumiliardového úvěru.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kratochvíl zároveň čelí kritice, že mu jeho strana v T Areně vytvořila „trafiku“ ředitele. Ten ale odmítá, že by měl mít tuto funkci. Tato pozice je již obsazená a Jan Zavřel by měl jako šéf pokračovat.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na druhou stranu by ale Kratochvíl uvítal, pokud by mohl být nadále předsedou představenstva městské společnosti Arena Brno, která halu staví a bude provozovat.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Při vší úctě, vím o té hale všechno. Jsme neustále v kontaktu, takže pokud budu mít tu možnost, rád se o toto místo budu ucházet,“ řekl Kratochvíl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dále vysvětloval, že si občas někteří politici představují celý proces příliš jednoduše, že by jen tak vypsali výběrové řízení na manažerské pozice a někdo zkušený se přihlásil.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vy takové lidi musíte někomu vzít,“ reagoval na další předvolební výtky jiných politických uskupení. Poukázal, že pro brněnskou arénu pracuje řada lidí z Prahy, kteří mají zkušenosti z provozu O2 areny nebo Fora Karlín.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V něm například pracovala nová obchodní ředitelka Štěpánka Redlichová, která nahradila Jana Kosteckého, manažera, který přišel z vítkovické haly v Ostravě, ale ze zdravotních důvodů nakonec musel skončit.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA