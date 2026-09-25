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Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva
Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...
Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....
OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště
Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...
Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně
Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...
Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice
Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...
Za úklid města střecha nad hlavou zdarma, slibuje lidem bez domova lídr SPD v Brně
Před čtyřmi lety i poté v krajských a sněmovních volbách se hnutí SPD spojovalo s dalšími partnery. Teď se však nedohodli a menší uskupení Trikolora, PRO a Svobodní jdou v Brně vlastní cestou v čele...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště
Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...
Přestup na druhou. Plzeň mi nesedla, Kováč řekl, ať radši odejdu, tvrdí Boháč
V minulé sezoně zvedl jako kapitán pohár pro vítěze MOL Cupu, pak přišlo turbulentní období. Pád Karviné do druhé ligy, nepovedené angažmá ve Viktorii Plzeň i odchod z rodného kraje. Sebastian Boháč...
Nový svět pro děti ve Vida! centru. Umožní zasadit mrkev nebo otestovat čich
Brněnské vědecké centrum Vida! dokončuje novou expozici pro nejmladší návštěvníky. Podle jejího ředitele Tomáše Mejzlíka půjde o spouštěč, jak vědou zapůsobit i na starší dětské návštěvníky, aby u...
Po útoku dětí na čtyřletého hocha školka zavedla změny, incident řeší inspekce
Snížení počtu dětí pobývajících současně venku a změna rozmístění pedagogů. Školka v Dubňanech na Hodonínsku upravila režim v reakci na nedávné surové napadení čtyřletého hocha na zahradě areálu....
MotoGP se do Brna vrátí v červenci. Okruh láká na levnější lístky i volný vstup dětem
Pokus, který se nevydařil. Organizátor MotoGP, španělská společnost Dorna, experiment s červnovým termínem příští rok nezopakuje. Velká cena České republiky se příští rok uskuteční opět v tradičním...
Násobně delší trasy, problémy v chaotické křižovatce. Hráz Brněnské přehrady zavřou
Tisíce rekreantů, k tomu velké množství cyklistů a také chataři nebo návštěvníci nedalekého wellness centra a beachvolejbalového areálu na Sokoláku. Ti všichni běžně míří přes hráz Brněnské přehrady....
Nejprve vazba, další důvody neznámé. Zastupitel za ODS čtyři roky nepřišel na schůzi
Dvě dekády patřil ke stálicím brněnské politiky. Díky svým funkcím na radnici městské části Brno-střed si budoval vliv. Lidé tomuto dlouholetému zastupiteli ODS Otakaru Bradáčovi a blízkému...
Zásadní je zrychlit dobu oprav silnic, říká brněnský lídr Motoristů
Nováčky mezi kandidujícími uskupeními na brněnský magistrát jsou letos Motoristé. Strana, která loni poprvé pronikla do Poslanecké sněmovny a následně se dokonce stala součástí vlády, sází hlavně na...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Do crash testů zapojili poprvé elektromobil, pomáhají s analýzou reálných nehod
Sérii crash testů, tedy testů simulujících dopravní nehodu, provádějí v tomto týdnu vědci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Na parkovišti u Ostrovačic na Brněnsku...
Šampionáty v zimě, Evropa bez hvězdného lesku. Velké peníze víří ženský basketbal
Že už teď je leccos jinak? Za rohem čeká nová doba. Prostředí ženského basketbalu v Evropě se po sezoně 2026/27 výrazně promění. FIBA, její evropská část, národní federace a představitelé soutěží...