„Program pro veřejnost se bude konat po oba víkendové dny od 10 do 19 hodin před multifunkční halou T Arena a vstup bude zdarma. Součástí programu budou také prohlídky haly ještě před jejím dokončením,“ zve mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Kapacita prohlídek je omezená a všechny termíny jsou už obsazené. „Na koho se nedostalo, ten nemusí smutnit. Interiér T Areny si prohlédne prostřednictvím videoprohlídky na velkoplošných obrazovkách před halou,“ ujišťuje Poňuchálek.
Na návštěvníky čeká i kulturní program. Těšit se mohou na koncerty, na nichž vystoupí Sebastian, David Málek, herci Městského divadla Brno, Martina Pártlová, bubeníci z Escola Samba a další.
Kdo přijde o víkendu na výstaviště, ochutná i novou speciální desítku, kterou uvařilo Starobrno a bude se čepovat v hale při sportovních a kulturních akcích. Součástí její premiéry bude hlasování o názvu. Návštěvníci tak sami pomohou rozhodnout, pod jakým jménem se bude nové pivo v aréně čepovat. Do pravidelné nabídky na akcích v hale se nová desítka zařadí od ledna příštího roku.
Starobrno totiž vyhrálo výběrové řízení a stalo se pivním partnerem nové haly. „Od začátku chceme, aby T Arena nebyla jen moderní halou, ale místem, kde bude fungovat celý návštěvnický zážitek – od programu přes technologie až po gastronomii. Pivo k Brnu i ke sportovním a kulturním akcím neodmyslitelně patří,“ říká Petr Kratochvíl, radní (ODS) a předseda představenstva Arena Brno.
Podle ředitelky Starobrna Kláry Konupčíkové T Arena nabídne intenzivní zážitky, které nová desítka skvěle doplní.
„Naši novinku vaříme z kvalitních moravských sladů a výhradně z chmelů českého původu, díky čemuž má vyváženou chuť a svěží chmelové aroma. Jde o desetistupňové pivo, tak aby splňovalo kritéria pro prezenci na sportovním stadionu, ale s překvapivě plným tělem,“ popisuje Konupčíková.
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Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno
První akcí, která se odehraje v T Areně, jejíž stavba vyjde na 5,6 miliardy korun, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do 8. prosince.
Poté v lednu vystoupí dvě z nejvýznamnějších osobností světové opery José Carreras a Plácido Domingo. Legendární pěvci, kteří spolu s Lucianem Pavarottim proslavili operu po celém světě díky nezapomenutelným koncertům Tří tenorů, se představí 20. ledna.
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12. května 2025